Vaikka Nokian kaupunginvaltuuston suurimpien ryhmien vetäjät ovat vakuutelleet, että luottamuspaikkaneuvotteluita on käyty hyvässä hengessä, pinnan alla kuplii. Tämä kävi ilmi selvästi, kun esitykset paikoista oli tehty. Valtuuston puheenjohtajan paikka oli mennyt perussuomalaisten Maria Asunnalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajuus demareiden Arja Laitiselle.

Näistä kahdesta ryhmästä oli tullut suurimmat ryhmät. Kummallakin on yhdeksän valtuustopaikkaa sen jälkeen, kun Iinu Kuusento oli loikannut kokoomuksesta perussuomalaisiin. Kokoomuksella on kolmanneksi eniten paikkoja, kahdeksan. Tilanne oli muuttunut kahden vuoden takaisesta. Kuntavaalien jälkeen kokoomus juhli vaalivoittoaan suurimpana ryhmänä, mutta menetti sittemmin omaan ryhmäänsä siirtyneen Olli Välimäenkin.

Uuteen kaupunginhallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin kolme kokoomuslaista eli hallituspaikkoja se sai enemmän kuin muut. Demarit ja vasemmistoliitto saivat kumpikin kaksi paikkaa, yksi paikka jäi perussuomalaisille ja vihreille.

Etualalla istuvat vasemmistoliiton valtuutetut Hannele Kuusela ja Teresa Kvick.

Pettymyksensä ilmaisi kokoomuksen Jari Kinnunen, joka valittiin kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kinnunen kritisoi sitä, että alkuperäistä valtuustosopimusta paikkajaosta oli nyt rikottu. Tähän oli syynä voimasuhteiden muuttuminen eli puolueesta toiseen loikkaaminen. Kinnunen totesi, että kesken kauden puoluetta vaihtavien määrä on ollut nousussa.

”Ilmiön seurauksena on usein vaatimuksia lisäpaikoista sekä luottamuspaikkojen vaihdoista. Näin kävi nyt myös Nokialla. Kun kesken kauden tapahtuneiden poliittisten henkilöstösiirtojen pohjalta ryhdytään rikkomaan sopimuksia, kuvastaa se ainoastaan ja valitettavasti sitä, että jollekin puolueelle annettuja äänimääriä ei haluta kunnioittaa”, Kinnunen sanoi.

Edessä keskellä istuu kokoomuksen Jari Haapaniemi, joka toimi pitkään kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

”Onkin äärimmäisen surullista, että puolueet, jotka esiintyvät demokraattisen päätöksenteon airueina, mitätöivät vaalituloksen heti ensimmäisen tilaisuuden tullen. Yhtä lailla on surullista se, että luottamustehtäviin valitut henkilöt eivät pysty pitämään tunteita erillään asioista. Useimmiten siirtymisen syy on nimittäin subjektiivinen tunne siitä, että on kärsinyt vääryyttä. Tämän välttämiseksi tulisi sekä henkilö-, että ryhmätasolla pystyä parempaan.”

Kinnunen ehdottikin puheessaan, että Nokialla otettaisiin käyttöön koko vaalikauden kestävä valtuustosopimus.

”Tämä voidaan saada aikaan jos selkärankaa vielä jostakin löytyy. Itse menisin vielä pidemmälle ja tutkisin mahdollisuutta korvausvelvollisuudelle siitä taloudellisesta vahingosta, joka aiheutuu, kun henkilö siirtyy kesken vaalikauden puolueesta tai ryhmästä toiseen.”