Valtuusto päätti uimahallin paikasta – ”Voidaan perustellusti todeta, että uudelle uimahallille on kysyntää”

Esillä on ollut myös Yrittäjäkatu, mutta tähän vaihtoehtoon sisältyy kaavallinen ja aikataulullinen riski. Vanhan uimahallin paikka on muutettu kerrostalotontiksi.

Uuden uimahallin suunnittelu on ottanut yhden konkreettisen pykälän eteenpäin. Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina uimahallin sijainnista. Uimahalli rakennettaisiin keskusurheilupuistoon jäähallin viereen. Esillä on ollut myös Yrittäjäkatu, mutta tähän vaihtoehtoon sisältyy kaavallinen ja aikataulullinen riski. Vanhan uimahallin paikka on muutettu kerrostalotontiksi.

Keskusurheilupuistoa on perusteltu muun muassa sillä, että siellä liikunta-, urheilu- ja virkistystoiminnat yhdistyvät kokonaisuudeksi ja se voi luoda synergiaetuja niin käyttäjille kuin henkilöstöllekin. Sijaintia pidetään myös keskeisenä.

Uimahallin suunnittelu on edennyt monipolvisena. Ennen kuin varsinaista hankesuunnittelua käynnistetään ensi syksynä, on selvitetty tarpeet ja toiveet uudelle uimahallille. Tätä varten perustettiin talvella uimahallitoimikunta. Toimikunnan puheenjohtaja Juha Toivainen (ps) kuvaa aikataulua tiukaksi, mutta paljon toimikunta onkin parissa kuukaudessa ehtinyt. On järjestetty muun muassa kuntalaiskysely ja käyttäjäkysely, jossa toiveita ja tarpeita on kyselty myös seuroilta. On järjestetty myös keskustelutilaisuuksia ja kuultu esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostoja, nuorisovaltuustoa sekä uimahallin henkilöstöä.

Juha Toivainen kertoo, että pelkästään kuntalaiskyselyyn saatiin liki 2 700 vastausta.

”Voidaan perustellusti todeta, että uudelle uimahallille on kysyntää ja siihen kohdistuu myös tarpeita”, Toivainen sanoo. Toimikunta esitti uimahallille kolme eri laajuusvaihtoa. Näistä sivistyslautakunta valitsi laajimman.

”Sen mukaan vesipinta-ala nousee 500 neliöstä 1 168 neliöön. Esitys sisältää myös vanhan uimahallin myötä poistuvat liikuntatilat sekä tällä hetkellä vuokralla olevat liikuntatilat yhteensä noin 1 400 liikuntaneliötä.”

Lue lisää: Selvitys uuden uimahallin laajuudesta viedään kaupunginvaltuustoon

Laajin vaihtoehto sisältää muun muassa viisi 25 metrin uimarataa ja kolme 50 rataa, jotka ovat jaettavissa kuuteen 25 metrin rataan. Lisäksi halliin olisi tulossa 162 neliömetrin hyppyallas, lasten 140 neliömetrin allas, 140 neliön monitoimiallas ja kuusen neliön kylmäallas. Hyppyallasta voidaan käyttää myös uppopallon pelaamiseen, syvänvedenjumppaan ja sukeltamiseen. Vuotuiset ylläpitokustannukset olisivat noin kolme miljoonaa euroa.

Toivainen sanoo, että tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon olemassa oleva frisbeegolf-rata.

Noin 30 miljoonan euron kustannusarvio perustuu Toivaisen mukaan vuosina 2022–2023 toteutuneisiin uimahallihankkeisiin.

"Hankesuunnittelussa hinta tarkentuu ja lopullisesti vasta kilpailutuksessa. Hankesuunnitelman teko on tarkoitus käynnistää heti tämän päätöksen jälkeen ja saattaa päätettäväksi syyskuun lopussa. Vaikka kaikki toiveet eivät välttämättä toteudu, saamme hankkeen toteutuessa varmasti tarpeitamme vastaavan uimahallin eli toivotaan, että hanke saa jatkoa”, Toivainen sanoo.

Lue lisää: Suurin uimahallivaihtoehto sittenkin menossa eteenpäin – Hallista tulisi ennen kaikkea vesiliikuntakeskus, ei kylpylämäinen paikka

Uimahallin uudisrakentamiseen on varauduttu vuosina 2024–2025. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnittelu tapahtuu pääosin vuonna 2024, ja toteutus vuosina 2025 – 2026. Investointipäätöstä ei ole vielä olemassa.