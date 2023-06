Nokian vanhat talot houkuttelivat kävijöitä – ”Hienoa, että ihmiset ovat valmiita avaamaan kotinsa ovet yleisölle!”

Suosittu Vanhat talot -tapahtuma houkutteli kävijöitä eri puolilta Pirkanmaata. Tapahtumassa oli mukana parikymmentä vanhaa taloa ympäri Nokiaa.

Rivitalojen takana, kesäkuun vihreän keskellä lepää auringossa pihamaa, jossa voi melkein tuntea ajan pyörähtävän sata vuotta taaksepäin. Melkein: punaisten hirsitalojen välissä on pöydällä tarjolla mehua muovikanisterista ja keksejä kulhossa. Kankaantaan omakotiyhdistyksen jäsenet esittelevät 1800-luvun puolivälissä rakennettua Branderin torppaa vierailijoille.

”Jo yli 200 ihmistä on tänään käynyt”, yhdistyksen puheenjohtaja Anitta Forssen laskee vieraskirjasta.

Branderin torppa on saanut nimensä viimeisen asukkaansa Greta Branderin mukaan.

Branderin torppa tunnettiin Kulmalan torppana, joka oli osa Kankaantaan Heikkilän kantatilaa.

Melissa, Vanessa ja Minna Lehrbäck nauttivat pihalla tarjotuista mehusta ja kekseistä. Tarjoilua pitivät yllä Kankaantaan omakotiyhdistyksen aktiivit Tuula Kallio-Bezemer, Assi Hansen ja Kaarlo Aho.

Nokia-seura aloitti vuonna 1991 kunnostamaan ja entisöimään Branderin torppaa.

Branderin torpan pihamaalla on vanha aitta, jossa on esillä muun muassa vanhoja työkaluja.

”Kun 14 vuotta sitten tulin katsomaan taloa, rakastuin siihen heti. Kuvittelin vanhan apteekin ja kuuntelin täällä tullutta fiilistä, vaikka olen ennen ollut järjestelmällinen Excel-ihminen”, Pasi Kummonen kuvailee kotitaloaan, jonka ovet hän on tänään avannut yleisölle.

Kummosen ja hänen puolisonsa Petri Gaddin kodin ensimmäinen kerros on aikoinaan toiminut apteekkina. Talon toinen kerros on palvellut apteekkarin asuintilana.

Pasi Kummonen halusi lapsena olla arkkitehti. Vanhat kiinteistöt ja niiden kunnostaminen innostavat häntä yhä.

Kun apteekki lopetti toimintansa, tuli talosta pyöräkorjaamo. 2000-luvun alussa pyöräliike lopetettiin, ja talo kunnostettiin asuinkäyttöön.

Vanhassa apteekissa vierailevaa Anne Kekkiä viehättää se, että tiloihin on jätetty myös rosoisuutta, joka pitää yllä vanhaa tunnelmaa. Vanha apteekki kiinnostaa häntä erityisesti, sillä Kekin isoäiti työskenteli aikanaan apteekissa siivoojana. ”On hienoa, että ihmiset ovat valmiita avaamaan kotinsa ovet yleisölle”, Kekki ihailee.

Pasi Kummonen kertoo haaveilleensa lapsesta asti vintillä nukkumisesta. Nyt taloon on rakennettu makuuhuone ylimpään kerrokseen, asunnon entiselle ullakolle.

Petri Gadd kertoo, että häntä ja Kummosta yhdistää rakkaus vanhoihin taloihin.

Minna Rautalin ja hänen äitinsä Seija Rautalin maistelevat Mika Heinon tarjoilemia hilloja ja kastikkeita. Seija Rautalin muistaa talon apteekin ajalta. ”Ei tätä samaksi tunnistaisi”, hän kertoo.

Sami Karjalainen kutsuu sisälle kotiinsa ja toimistoonsa. Talo on palvellut 1930-luvulta 1970-luvulle sekatavarakauppana. Nyt etuoven takana toimii mainostoimisto Vehree, jonka sisustukseen Karjalainen on tuonut muistoja menneestä: vanhoja elintarvikepurnukoita, vanhoja mainoksia, pienet ostoskärryt. Kun ohittaa käytävän, jonka yksi seinä on tapetoitu ullakolta löytyneillä vanhoilla Aamulehdillä, saapuu Karjalaisen kotiin.

Karjalainen kertoo viehättyneensä talossa juuri sen historiaan. Kun hän ensimmäisen kerran kävi katsomassa taloa, kasvoi seinähirsissä heinää: vanhaa taloa on pitänyt remontoida asuin- ja toimistokäyttöön vuosi kerrallaan.

”Tällaisessa talossa asuminen on elämäntapa. Täällä tottuu, että haasteet kuuluvat asiaan.”

Janne Karjalainen ja hänen ystävänsä Jonne Mattila tervehtivät ovella.

Mainostoimistossa Karjalainen on pyrkinyt muistamaan talon historiaa vanhana sekatavarakauppana.

Kehon siirtolapuutarha kukkii vehreänä. Vuonna 1954 perustetussa puutarhassa muutama mökki on avannut tapahtuman vieraille ovensa.

”Mielelläni olen esitellyt tätä kesäparatiisia”, Marjut Luoma kertoo. Luoma ja hänen puolisonsa Jari Kostamo löysivät mökkinsä edellisestä, vuoden 2019 Vanhat talot -tapahtumasta. Siirtolapuutarhamökki oli myynnissä, ja pariskunta ihastui siihen heti.

Marjut Luoma ja Jari Kostamo kertovat, että vieraita on käynyt päivän aikana paljon.

Jari Kostamo ja hänen puolisonsa Marjut Luoma kertovat, etteivät olisi aikanaan sattuneet siirtolapuutarhan alueelle ilman Vanhat talot -tapahtumaa.

Annikki Liivatainen-Nyman ja hänen puolisonsa Harri Nyman ovat asuneet siirtolapuutarhamökissään yli 20 kesää. He ovat halunneet avata ovet joka kerta, kun puutarhassa on vuosien varrella järjestetty tapahtumia.

”Mökki meille toinen koti. Jo pääsiäisen aikaan muutamme tänne, jos on tarpeeksi lämmintä”, Liivatainen-Nyman kertoo.

Vaikka paikka on rakas, siitä on tullut aika luopua: ikä ja terveys tulevat vastaan. Vielä tänään he kuitenkin nauttivat mökistä, siirtolapuutarhan lämmöstä ja siitä, että oman kesäkodin ovet saa avata vieraille.

”Täällä on käynyt yllättävän paljon ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin tienneet alueesta mitään”, Annikki Liimatainen-Nyman kertoo.

Annikki Liivatainen-Nymanin ja Harri Nymanin siirtolapuutarhamökkiin on kertynyt esineitä ja koristeita yli 20 vuoden ajalta.

Marianne Irri ja Anna-Liisa Mäkinen ihalivat siirtolapuutarhamökkiä.

Annikki Liivatainen-Nyman ja hänen puolisonsa Harri Nyman nukkuvat kesät siirtolapuutarhamökin ullakolla.

