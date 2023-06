Nokialle avattavassa veistospuistossa on oluen jumala, piru ja kymmeniä muita puujumalia – aihetta tutkiakseen taiteilijoiden piti matkustaa Ruotsiin

Uusien puuveistosten aiheena ovat vanhat metsäsuomalaiset jumalat.

Nokian Pinsiöön avataan 10.kesäkuuta uusi puuveistospuisto, jonka nimi on Puujumalpuisto. Idean takana on Kari ”Kaapo” Manninen, joka on aiemmin ollut toteuttamassa Ikurin jääveistospolkua. Mannisella ja Jari Antilalla on yhdistys Valotapahtuma ry, joka järjestää kulttuuritapahtumia Tampereen alueella. Puuveistospolku sijaitsee Pinsiössä Kivisavun Taidetilan yhteydessä.

Kari Manninen kertoo, että veistospolun aihetta tutkiakseen osa puuveistoksia toteuttaneista taiteilijoista matkusti Ruotsiin.

”Inspiraationa ovat vanhat metsäsuomalaiset jumalat ajalta ennen kristinuskon rantautumista Suomeen. Lähdimme Ruotsiin tutkimaan jumalia esittävien teosten kopioita ja niiden tyyliä, koska Suomessa niitä ei oikein ole jäljellä.”

Manninen kertoo, että teoksia on vajaa 30 kappaletta. Joukosta voi bongata muun muassa metsän jumala Tapion, viljelysten sekä ohran ja oluen jumala Pellonpeckon ja itse pirun. Niitä on ollut toteuttamassa Mannisen ja Antilan lisäksi Ikurin projektista tuttu Jorma Lehti. Mukana ovat myös taiteilijat Pasi Ahokas, Antti Kares, Jussi Miettinen, Pia Hovi, Petri Räsänen, Eerik Ratia ja Olavi Laine. Puujumalpuiston yhteyteen aukeaa myös taiteilija Pia Hovin taidenäyttely Metsän merkit.

Kari Mannisen veistos Maailmantolppa.

Kuusta, mäntyä ja haapaa

Teosten tekeminen aloitettiin 12. toukokuuta ja niitä tehtiin noin kolmen viikon ajan. Avajaiset ovat 10. kesäkuuta kello 12. Kaikki teokset esittävät vanhoja jumalhahmoja. Taidenäyttely on ulkona. Kesän tullen jääveistokset sulavat, mutta pysyvätkö puuveistokset Pinsiössä ikuisesti?

”Ei, ne ovat siellä avajaisista varmaankin syyskuun loppuun”, Manninen kertoo.

Teoksissa on käytetty kuusta, mäntyä ja haapaa. Niiden tekemisessä on hyödynnetty moottorisahaa ja talttoja. Teosten paino vaihtelee 50–200 kilon välillä ja niistä korkein on noin 3,5 metriä korkea.