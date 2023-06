Mitä lintuja asuu sinun pihasi linnunpöntöissä? – Pönttölintuja tarkkaillaan viikonloppuna

Pönttöbongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa.

BirdLife Suomen Pönttöbongaus järjestetään tulevana viikonloppuna 10.–11. kesäkuuta. Tapahtumassa kerätään tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä. Pönttöbongaukseen voi osallistua ilmoittamalla havaintonsa verkkolomakkeella.

Pönttöbongaus-tapahtumassa selvitetään, kuinka paljon lintuja pesii linnunpöntöissä tänä vuonna ja miten lintujen pesintä on edennyt. Pönttöbongaukseen voi osallistua ilmoittamalla BirdLife Suomelle, mitä linnunpönttöjä omalla pihalla tai muulla tarkkailupaikalla on sekä mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt.

Pönttöbongauksen havainnoilla kerätään tietoa pönttölintujen pesimäkantojen muutoksista, pesintöjen onnistumisesta ja niiden ajoittumisesta eri puolilla maata. Pönttölintuja on kuitenkin tarkkailtava niitä häiritsemättä. Pönttöihin ei siis pidä kurkistaa eikä pönttöjä pidä avata.

Pönttöbongaus on järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Viime vuonna havaintoja kertyi lähes 5 000 paikalta ja yhteensä ilmoitettiin yli 40 000 pöntön tiedot.

Pönttöbongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Havaintopaikka voi olla esimerkiksi piha, tontti tai kesämökki. Pönttöbongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Havainnot ilmoitetaan BirdLifelle verkkolomakkeella. Lomakkeella pyydetään tiedot muun muassa tarkkailupaikalla olevista linnunpöntöistä ja niissä havaituista pesinnöistä. Lomake ja tarkemmat ilmoitusohjeet löytyvät osoitteesta www.ponttobongaus.fi.