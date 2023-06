Helle saapuu vihdoin Pirkanmaalle – Meteorologi: ”Kesäkuu on toistaiseksi ollut harvinaisen kylmä”

Harvinaisen kylmän kesäkuun säähän tulee ensi viikolla muutos. Helteisestä säästä pääsee nauttimaan ympäri Pirkanmaata.

Mansikat kukkivat Ratapolulla viileästä kesäkuusta huolimatta. Kuva on otettu 6. kesäkuuta.

Pirkanmaalla päästään vihdoin ensi viikolla nauttimaan helteestä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuominen kertoo, että ilma lämpenee nyt päivä päivältä. Sunnuntaina päästään jo 20 asteen paremmalle puolelle.

Tiistaina ilman lämpötila lähenee hellelukemia, mutta keskiviikkona päästään todennäköisimmin yli 25 asteeseen. ”Myös torstai, perjantai ja lauantai näyttävät hyvin lämpimiltä. Viikon loppupuoli on poutainen, aurinkoinen ja helteinen”, Tuominen kertoo.

Hellesää jakautuu tasaisesti pitkin Pirkanmaata, ja lämmöstä pääsee nauttimaan myös pitkin Suomea. Laaja-alainen korkeapaine tuo lämpöä ainakin koko Etelä- ja Keski-Suomeen. ”Myös maan pohjoisosassa voidaan paikoitellen päästä hellelukemiin viikon lopulla.”

Juhannusviikolle lämpimiä säitä ei kuitenkaan voida vielä luvata. ”Nautiskellaan ensin ensi viikon helteet ja mietitään sitten juhannusta”, Tuominen sanoo.

Kylmä alku

Kesäkuun alkupäivät ovat olleet laajalti harvinaisen kylmiä. Tuomisen mukaan näin kylmää on vain kerran 10 vuoteen tai harvemmin. ”Keskimäärin ei olla totuttu tällaisiin lämpötiloihin”, Tuominen kertoo.

Kesäkuun keskiarvoinen lämpötila Pirkanmaalla on hieman yli 13 astetta. Nyt Tampere-Pirkkalan lentoasemalla mitattu keskilämpötila on ollut hieman yli yhdeksän astetta. ”Ilma on ollut jopa neljä astetta keskimääräistä kylmempää.”