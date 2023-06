Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta on auki kesäaikana vain arkisin. Lauantait se on kiinni.

Osa kaupungin toimipisteistä sulkee kesän aikana ovensa ainakin joksikin aikaa. Esimerkiksi kaupungintalo ja virastotalot ovat suljettuna 3.–30. heinäkuuta.

Virallinen ilmoitustaulu on kaupungintalon sisääntuloaulassa ja sinne on pääsy arkisin myös edellä mainittuna aikana kello 9–15. Ilmoitustaulun kuulutuksissa mainitut asiakirjat ovat 3.–30. heinäkuuta nähtävänä Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa kirjaston aukioloaikoina.

Nokian kaupungille toimitettavat asiakirjat voi jättää arkisin kello 9–15 kaupungintalon sisääntuloaulan lukittuun postilaatikkoon.

Vapaa-aikapalvelut

Uimahalli on avoinna 16. kesäkuuta asti arkisin kello 12–20, viikonloput ovat suljettu. Kesätauolla uimahalli on 17. kesäkuuta – 13. elokuuta. 14. – 27. elokuuta uimahalli on avoinna normaalisti arkisin, viikonloput ovat suljettu.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta on kesäajan kiinni viikonloppuisin. Torstaina ennen juhannusta 22. kesäkuuta kirjasto on auki kello 9–16. Juhannuksena kirjasto on kiinni.

Linnavuoren kirjasto on avoinna 3.–21. heinäkuuta vain omatoimisesti kello 9–19.

Kirjastoauto lomailee 23. kesäkuuta –30. heinäkuuta.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimisto on suljettu 3.–30. heinäkuuta.

Nuorisotilat: Nuksu on suljettu koko kesän. Pirkkalaistorilla avautuu uusi nuorisotila syksyllä 2023. Nuorisotila Nemppis ja Harjuniityn nuorisotila ovat kiinni 26. kesäkuuta –6. elokuuta.

Hinttalan kotiseutumuseo on avoinna 6. kesäkuuta –27. elokuuta tiistaista perjantaihin kello 10–18 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–18. Konsertti-iltoina torstaisin kahvila avoinna kello 19:ään saakka. Hinttala on suljettu 22.–25. kesäkuuta.