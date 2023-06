Näin Pirha aikoo laittaa Acutan ruuhkat kuriin – Yksi päivystysnumero ja kerralla hoitoon

Tavoitteena on, että potilas saisi varattua tarvitsemansa vastaanottoajan heti ensimmäisellä yhteydenotolla. Kiirevastaanottojen ilta- ja viikonloppuaikoja on tarkoitus lisätä. Sairaalapalvelujen johtajan mukaan suurin osa toimenpiteistä voidaan tehdä ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Päivystysten ruuhkat olivat valtakunnallinen puheenaihe, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa. Myös Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin päivystys Acuta ruuhkautui ennätyksellisen pahasti joulukuussa 2022.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola asetti tammikuussa työryhmän etsimään keinoja, joilla sujuvoitetaan päivystykseen ja jatkohoitoon pääsyä. Selvitystyön tuloksia esiteltiin keskiviikkona.

Työryhmän vetäjä, Pirhan sairaalapalvelujen johtaja Juha Kinnunen kertoo, että aluksi kartoitettiin nykytilanne ja sen mahdolliset ongelmat, joihin ryhdyttiin sitten miettimään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Päivystyksen lisäksi tarkasteltiin myös muuta kiireellistä hoitoa, kuten avoterveydenhuollon kiirevastaanottotoimintaa.

Työryhmä löysi kymmenkunta ratkaisuehdotusta, jotka esitetään maanantaina 12. kesäkuuta kokoontuvalle aluehallitukselle.

Ongelmia on

Yksi keskeinen ongelma on, että palveluihin on vaikea saada yhteyttä. Selvityksen mukaan asukkailla ei ole riittävästi tietoa palveluista eikä tiedetä, miten kiireellisessä tilanteessa kuuluu toimia.

Yhteispäivystyksiin tulee vuosittain yli 35 000 käyntiä virka-aikaan hyvinvointialueen kunnista. Näistä potilaista suurin osa siis saapuu päivystykseen ilman käyntiä kiirevastaanotolla, vaikka se olisi auki. Päivystyksestä joudutaan ohjaamaan potilaita muualle hoitoon, mikä vie aikaa ja pahentaa jonoja.

Hoidontarpeen arviointia myös tehdään samasta asiasta moneen kertaan. Jokaiselle Pirkanmaan 28 eri sote-asemalle on oma puhelinnumero, lisäksi tarjolla ovat Pirkanmaan yhteiset puhelinpalvelut. Ihminen voi soittaa moneen eri paikkaan saadakseen arvion tilanteestaan. Kiirevastaanotolle ei kuitenkaan saa aikaa kaikista numeroista, myös vastaanottojen aukioloajat ja palvelutaso vaihtelevat kunnittain.

”Acuta ruuhkautuu, kun normaaleja vastaanottoaikoja tai kiirevastaanottoaikoja ei ole riittävästi tarjolla. Palveluja ei saada oikea-aikaisesti ja lähellä omaa asuinpaikkaa.”

Päivystyshoidon jälkeen takkuaa jatkohoitoon pääsy. Päivystyksistä siirtyy noin 50–100 potilasta vuodeosastoille päivittäin. ”Jatkohoitopaikkoja ei ole riittävästi tai paikkojen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. On paljon tilanteita, joissa ihmiset ovat niin sanotusti väärässä paikassa eivätkä saa sitä hoitoa tai kuntoutusta, mikä heidän tilanteessaan olisi tarpeen.”

Sitten ratkaisut

Selvityksessä esitetään, että päivystyksen kriteerit ja toimintatavat yhtenäistetään vaiheittain. Tavoitteena on, että jatkossa potilas saisi varattua tarvitsemansa vastaanottoajan heti ensimmäisellä yhteydenotolla. Vuoden 2024 alusta siirrytään yhden numeron malliin eli käytössä on vain yksi Pirkanmaan päivystysapunumero 116 117, josta voidaan antaa aika kiirevastaanotolle tai ohjata potilas eteenpäin päivystykseen.

”Oma lukunsa ovat henkeä uhkaavat tilanteet, kuten onnettomuudet, jotka tulevat hätäkeskuksen 112-numeron kautta”, Kinnunen täsmentää.

Tavoitteena on, että päivystyksellisen hoidontarpeen arviointi tehdään vain kerran ja yhtenäisillä kriteereillä eri puolilla Pirkanmaata. ”Kun arviointi on kerran tehty ja kirjattu potilaan tietoihin, sitä ei tarvitse enää toistaa seuraavassa paikassa.” Kun myös ajanvaraus voidaan tehdä heti, kun hoidon tarve on ensimmäisen kerran arvioitu, ratkaistaan tärkein päällekkäistä työtä aiheuttava tekijä.

Nykytilanteessa päivystysavusta noin 11 000 puhelua ja päivystyksistä noin 3 000 käyntiä vuosittain johtaa toiseen hoidontarpeen arviointiin sote-asemalla. Kun asia hoidettaisiin kerralla, säästyisi lähes yhden ihmisen työpanos purkamaan hoidontarpeen arviointijonoja. Lisäksi useita kymmeniä kiireellisiä aamuaikoja voitaisiin saada paremmin käyttöön.

Selvityksessä arvioidaan, että toimivalla asiakkaiden ohjauksella päivystyksistä olisi mahdollista siirtää noin 4 000 käyntiä vuodessa kiirevastaanotoille. Vastaavasti kiirevastaanottojen käynneistä jopa 19 000 käyntiä voisi hoitua etäkontaktilla. Fyysisten käyntien väheneminen edellyttää etäpalveluiden ja puhelinneuvonnan lisäämistä. Pirkanmaan hyvinvointialue on käynnistämässä uuden digitaalisen sote-klinikan hankintaa. Tarkoitus on, että digiklinikka olisi käytössä jo vuonna 2024.

Iltaisin ja viikonloppuisin

Myös kiirevastaanottojen toimintaa aiotaan vahvistaa. ”Se tarkoittaa, että ympäri maakuntaa olisi kiirevastaanottoja tarjolla myös virka-ajan ulkopuolella arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Jotta se voidaan toteuttaa ja tuoda rinnalle myös diagnostisia palveluja, kiirevastaanottojen palveluverkko on jonkin verran suppeampi kuin tällä hetkellä.”

Tärkeä uudistus on ympärivuorokautinen lääkärikonsultaatio ikäihmisten hoiva- ja asumispalveluihin, mikä aloitettiin ostopalveluna 1. kesäkuuta alkaen. ”Näin ei tarvitse jonkin lievemmän ongelman vuoksi lähteä Tampereelle saakka yhteispäivystykseen.” Palvelun avulla arvioidaan säästyvän noin tuhat turhaa päivystyskäyntiä vuosittain, mikä voisi vähentää myös siirtokuljetusten kustannuksia noin 200 000 eurolla vuodessa.

Tarkoitus on myös saada kotisairaalatoiminta käyttöön koko Pirkanmaalla. Ajatuksena on antaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona, jolloin vuodeosastopaikkoja vapautuu niitä eniten tarvitseville. ”Tätä toimintaa on tarkoitus lisätä jo tämän vuoden aikana.”

Juha Kinnusen mukaan suurin osa toimenpiteistä pystytään tekemään ilman lisäkustannuksia. ”Kyse on olemassa olevien ihmisten, tilojen ja laitteiden uudelleen kohdentamisesta.” Uudistuksiin sisältyy Kinnusen mukaan valtavan suuri hyötymahdollisuus sekä palveluiden toiminnan että myös kustannusten näkökulmasta. ”Painopisteen siirtäminen sairaalamaisesta toiminnasta kotiin ja lähipalveluihin on tämän uudistuksen keskeinen viesti.”