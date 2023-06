Päiväkotien purkutyöt alkoivat Koskenmäessä – kaupunki varoittaa purkutyömaalle menemisestä

Purkutöiden arvioitu kestoaika on noin kaksi kuukautta.

Koskenmäen päiväkodin ja samalla tontilla sijaitsevan Varakoti Perhosen purkutyöt aloitettiin maanantaina, Nokian kaupunki kertoo tiedotteessaan. Päiväkodit sijaitsevat osoitteissa Ruskeepäänkatu 5 ja Orelinkatu 6.

Jo useiden vuosien ajan tyhjillään olleissa rakennuksissa on käyty ja niiden katoilla on kiipeilty lähes viikoittain. Rakennuksiin on kohdistunut myös runsaasti ilkivaltaa. Nokian kaupunki haluaa muistuttaa, että purkutöiden alettua aidatulle alueelle meneminen on vaarallista, ja siksi myös ehdottomasti kiellettyä.

