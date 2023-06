Ylioppilaaksi valmistumista juhlittiin lauantaina Nokialla – Katso kuvasarja

127 uutta ylioppilaista painoi tänään lakin päähänsä Nokian Kerholassa. Juhlatilaisuudessa tuoreita ylioppilaita kehotettiin seuraamaan omia unelmiaan, harhailemaan ja riemuitsemaan siitäkin, jos edessä on välivuosi.

Uusien ylioppilaiden valmistumista juhlittiin tänään Nokian Kerholassa perinteisissä merkeissä. Kevätjuhlapäivää vietettiin poikkeuksellisesti juhlatila Kerholassa, sillä aikaisempina vuosina juhlatilana palvellutta palloiluhallia ei enää ole.

Milena Koskiluoma esitti yleisölle laulusoolon.

Monika Lehtonen, Eero Lehtimäki ja Ella Lampinen kertovat ennen tilaisuuden alkua, että olo on hyvä ja jännittynyt.

”Tänään on yksi matka päätöksessä”, kuvailee Eero Lehtimäki ennen juhlallisuuksien alkua. Lehtimäki ja Monika Lehtonen kertovat molemmat juhlivansa valmistumista päivällä perhepiirissä ja illalla ystävien kanssa. Heinäkuussa Lehtimäellä on edessään lähtö varusmiespalvelukseen, jonka jälkeen hän toivoo pääsevänsä aloittamaan metsätieteiden opinnot yliopistossa. Lehtonen on puolestaan tavoitellut opiskelupaikkaa luokanopettajaksi.

60-vuotta sitten Nokian yhteiskoulusta valmistunut Liisa Salo-Lee piti juhlavieraille puheen. Hän kertoi omista kouluajoistaan ja kannusti vastavalmistuvia tavoittelemaan omia unelmiaan.

Seija Kukkola ja Renja Yrjönen saapuivat tilaisuuteen riemuylioppilaina. He valmistuivat 50 vuotta sitten.

Riemuylioppilaat Seija Kukkola ja Renja Yrjönen ihastelevat, että lakin saa päähänsä tänä vuonna reilusti useampi opiskelija kuin heidän valmistumisvuonnaan 50 vuotta sitten. Yrjönen kannustaa vastavalmistuneita ottamaan elämässä rauhallisesti.

”Ensimmäinen polku ei aina ole se oikea, mutta kyllä oma suunta lopulta löytyy”, Yrjönen rohkaisee.

Juhlia vietettiin perinteisin tavoin: juhlavieraat saivat kuulla puheita ja laulaa Suvivirttä ja Gaudeamus igituria.

Valmistuvat vastaanottivat lakit ja todistukset luokittain.

Satu Reunanen vilkaisi yleisöön lavalta.

Omaiset seurasivat tilaisuutta kukkia mukanaan.

Eero Lehtimäki kumarsi lakin ja todistuksen saatuaan.

Ryhmänohjaajat ojensivat valmistuville lakit ja halasivat.

Tuoreet ylioppilaat virittivät puhelimen kuvaamaan hetkeä, jona he laittaisivat lakin päähänsä.

Vastavalmistuneet painoivat lakit päähänsä.

Ylioppilaan puheessa Maria Alakoski kiitti opiskelutovereitaan yhteisistä vuosista.

Vastavalmistuneita valokuvattiin tilaisuuden jälkeen Kerholan edustalla.

Kasperi Kylä kuvailee lukiovuosiaan rennoiksi. Hän aikoo juhlia valmistumistaan päivällä perheen kesken ja nähdä illalla ystäviään. Kylä on hakenut opiskelemaan tradenomiksi, ja tammikuussa matka käy varusmiespalvelukseen.

Matin Ahmadi (toinen oik.) kuvailee oloaan loistavaksi. Hän kertoo lukiovuosiensa menneen nopeasti.

Matin Ahmadi ja hänen perhepiirinsä ottavat yhdessä kuvia tilaisuuden päätyttyä.

”Tulevaa kohti”, Ahmadi kuvailee päivän tunnelmaa. Häntä odottaa kesällä varusmiespalvelukseen lähtö. Seuraavia askeleita Ahmadi aikoo pohtia palveluksen päätyttyä.

Satu Reunanen ja Miika Ketola kävelevät parkkipaikalle ja poseeraavat yhteikuvissa. Heidänkin elämissään seuraava tie kulkee varusmiespalvelukseen. Ensin kuitenkin juhlitaan.

”Voittajafiilis”, Miika Ketola kuvailee oloaan.