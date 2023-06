Omakotitalo on täysin tuhoutunut Nokian Kankaantakana. Talossa syttyi tulipalo myöhään tiistaina. Palon jälkeisenä päivänä jäljellä olivat vain rauniot.

Nokian Kankaantakana pahoin palaneen rintamamiestalon asiassa ei poliisin mukaan mukaan epäillä tässä vaiheessa rikosta. Näin kertoo rikoskomisario Marko Peltonen Sisä-Suomen poliisista.

Palon syttymissyystä ei vielä ole varmuutta.

Yle on uutisoinut, että palo olisi todennäköisesti saanut alkunsa talon keittiöstä. Ylen mukaan talosta on jätetty keittiö pystyyn palosyyn tutkintaa varten. Muuten rakennus on jouduttu purkamaan kivijalkaan asti.

”Syttymissyystä en osaa tässä vaiheessa sanoa mitään”, kommentoi rikoskomisario Peltonen sähköpostitse.

Peltosen mukaan on mahdollista, että palo on saanut alkunsa keittiöstä.

Talosta pääsi pelastuslaitoksen mukaan viime hetkellä poistumaan yksi henkilö ja koira. He olivat paikalla asunnossa syttymishetkellä. Kumpikaan ei loukkaantunut.

Asukas ja koira ovat rikoskomisario Peltosen mukaan kunnossa.

Palo alkoi myöhään tiistai-iltana. Ilmoitus palosta tuli kello 23.30. Palo oli Pelastuslaitoksen mukaan jo havaitsemishetkellä levinnyt irtaimistoon sekä rakenteisiin.

Lue lisää: Omakotitalo tuhoutui raunioiksi Kankaantakana – Asukas ja koira pelastautuivat viime tipassa