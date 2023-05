Tällä alalla palkankorotus on tuplasti isompi kuin muilla – Katso, miten oma palkkasi nousee: selvitimme eri alojen tilanteen

Katso, millaisiin palkankorotuksiin kevään neuvottelukierroksella on päädytty eri aloilla. Korotuksissa on vahvasti yhteinen linja, mutta myös eroja löytyy.

Sosiaali- ja terveysalan palkkojen korotusprosentti on kahden vuoden aikana kaksinkertainen yleiseen tasoon verrattuna. Sote-alan palkkasopimuksen piiriin kuuluvat muun muassa julkisen puolen lähihoitajat ja sairaanhoitajat.

Selvitimme, minkälaisiin palkankorotuksiin kevään neuvottelukierroksella on päädytty. Katsoimme, kenen palkka nousee eniten. Vertailussa on mukana pääasiassa isoimpia aloja. Sopimusten piirissä on yhteensä 900 000 suomalaista palkansaajaa.