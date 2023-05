Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto valitsi tänään maanantaina 29. toukokuuta 2023 pidetyssä kokouksessaan nokialaisen Roope Lehdon (sd) maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi.

Tätä ennen Lehto on johtanut maakuntahallitusta kuusi vuotta.

”Kokoomus ja sosialidemokraatit vaihtoivat sopimuksen mukaan paikkoja keskenään”, Lehto sanoo.

Maakuntahallituksen puheenjohtajaksi tuli nyt tamperelainen Sofia Vikman (kok).

Tuleva toimikausi alkaa 1. elokuuta 2023 ja kestää vuodet 2023–2025 .

Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Kortelahti (kok), Sastamalasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hannu Koivistoinen (ps), Kihniöstä.

Maakuntavaltuusto on Pirkanmaan liiton ylin päättäjä. Maakuntavaltuusto on valittu jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajista. Sen poliittinen jakauma vastaa kunnallisvaalien tulosta Pirkanmaalla. Maakuntavaltuustossa on 61 jäsentä.

Nokialta maakuntavaltuuston jäseninä Jari Kinnunen (kok) ja hänen varajäsenensä on Piila Paalanen; Muut nokialaiset jäsenet ovat Roope Lehto (sd), varajäsen Raisa Hiltunen; Maria Asunta (ps), varajäsen Matti Salin; ja Kirsi Pelvola (vihr.), jonka varajäsen on Kaisa Räsänen.

Lehto tuli maakuntavaltuustoon Marko Asellin tilalle.

Maakuntahallituksessa on jäsenenä Nokialta Jari Kinnunen(kok).

