Sekä Pirkanmaan hyvinvointialue että Tampereen kaupunki tiedottivat keskiviikkona liikkeellä olevista kalasteluviesteistä.

Useista Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha), Tampereen kaupungin ja näiden kahden tytäryhtiöiden sähköpostiosoitteista on lähtenyt keskiviikkona tietojenkalasteluviestejä. Asiasta kertovat Pirha ja Tampereen kaupunki tiedotteissaan.

Viestejä on muun muassa lähetetty pirha.fi-, fimlab.fi-, coxa.fi-, sydansairaala.fi- ja tampere.fi-loppuisista sähköposteista.

Pirhan ja Tampereen kaupungin mukaan viestien vastaanottajina on ollut pääasiassa organisaatioiden ja niiden tytäryhtiöiden omaa henkilöstöä. On kuitenkin mahdollista, että kalasteluviestejä on päätynyt myös yksityishenkilöille ja muihin organisaatioihin.

Huijausviestit näyttävät turvasähköpostilta tai allekirjoituspyynnöiltä. Niissä kehotetaan klikkaamaan auki suojattu viesti tai avaamaan allekirjoituspyyntö. Jos viestin linkkiä klikkaa, siitä avautuvaan kirjautumissivuun syötetyt tiedot päätyvät tietojenkalastelijalle.