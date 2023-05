Muistatko vielä surullisenkuuluisan M/S Tampereen? Viime kesänä Nokialle luvattomasti ankkuroitunut laivavanhus herättää nyt pahennusta Kanta-Hämeessä

Viime kesänä ja syksynä Nokialla ja Valkeakoskella keskustelua herättänyt laivavanhus M/S Tampere on siirtynyt Pirkanmaan vesiltä Kanta-Hämeeseen, jossa se on herättänyt pahennusta jo ainakin kahdessa paikassa.

Nokian Uutiset kertoi viime vuonna useaan kertaan pahennusta herättäneestä aluksesta, joka oli ilman lupaa kiinnitettynä ainakin Edenin ja Viinikanniemen laitureissa Nokialla ja myöhemmin Valkeakosken vierasvenesatamassa.

Loppuvuoden aikana alus jatkoi matkaansa Pirkanmaalta kohti Kanta-Hämettä, josta se löysi jälleen luvattoman laituripaikan talven ajaksi.

M/S Tampereen liikkeistä Kanta-Hämeen alueella kertoi ensimmäisenä Hämeen Sanomat.

Mikä? M/S Tampere M/S Tampere ilmestyi viime vuoden kesäkuussa luvattomasti Viinikanniemen laituriin Nokialla. Vuonna 1957 valmistunut, Wärtsilä Technologyn rakentama matkustaja-alus. Aluksen rakennusmateriaalina on käytetty terästä ja alumiinia. Pituudeltaan alus on 28,85 metriä, leveydeltään 6,81 metriä ja korkeudeltaan 3,15 metriä. Tampere-laivassa on 180 matkustajapaikkaa. Ruokailutilaa aluksessa on noin sadalle matkustajalle. Entinen matkustaja-alus seilasi vuoteen 2013 saakka Tampereen ja Hämeenlinnan väliä. Tämän jälkeen se oli ankkuroituna Tampereen Laukontorin satamassa vuoteen 2017. Seuraavina vuosina laiva lähes upposi kahteenkin kertaan.

Yllättäen laiturissa

Kanta-Hämeen Lepaassa sijaitsevan Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) toimipisteen laituriin alus saapui pyytämättä ja yllättäen joulukuun ensimmäisenä perjantaina.

Alus oli kiinnitetty luvatta laituriin. Veneen vierelle oli jätetty lappu, jossa kerrottiin, että alus saapui laituriin, sillä alkuperäinen suunnitelma siirtää alus Saimaalle on tällä hetkellä mahdotonta.

Kiinteistömestari Tommi Syrjälä kertoo, että alus saapui laituriin illan tunteina, ja jämähti niille sijoilleen useammaksi kuukaudeksi siitäkin huolimatta, että alus pyydettiin siirtämään.

”Samana viikonloppuna, kun alus saapui, tuli jäät. Ja tietysti, vaikka alus on pyydetty poistamaan, jokainen ymmärtää, että jos järvessä on jäät, laiva ei siitä liiku”, Syrjälä sanoo.

Huhtikuussa alus oli edelleen sitkeästi paikallaan Hamkin yksityisessä laiturissa. Syrjälä sanoo aktivoituneensa asian kanssa äitienpäiväviikolla, jolloin hän ilmoitti yhdelle aluksen omistajista edelleen, ettei lupaa laiturin käyttämiselle ole.

Tämä tuotti lopulta tulosta ja alus siirtyi pois laiturista äitienpäivänä 14. toukokuuta.

Kun M/S Tampere ankkuroitui Hämeen ammattikorkeakoulun laituriin, aluksen omistaja kiinnitti tämän lapun aluksen viereen. Hän myös lähetti saman tiedoksiannon sähköpostitse kiinteistömestari Tommi Syrjälälle.

Matka jatkui

Seuraavana päivänä alus löysi uuden paikan Hattulasta, läheltä Tenholan kartanoa. Kartanonomistaja Veli-Markus Penttilä kertoo, että alus saapui Vanajavedellä sijaitsevaan Heinunlahteen yllättäen.

Vielä ainakin tämän viikon keskiviikkona alus oli ankkuroituna kahden pienemmän saaren väliin, joiden etäisyys toisistaan on noin 200 metriä. Penttilä kertoo olevansa tilanteesta huolissaan, sillä alueen rannat ovat kivikkoisia ja vesi matalaa kohdassa, johon lähes 30-metrinen alus on ankkuroituna. Lisäksi alue on luonnonsuojelualuetta.

Kartanolta ei ole suoraa näköyhteyttä paikkaan, jossa alus on. Penttilä kertoo, että hänelle asia tuli tietoon, kun häneen oltiin yhteydessä.

Penttilä kertoo, että hän on yrittänyt tavoitella aluksen omistajia, mutta tuloksetta. Yhteydessä hän on ollut myös Traficomiin sekä poliisiin.

”Olemme olleet yhteydessä kaikkiin, jotka on keksitty. Tilanteeseen ei kuitenkaan kukaan ole oikein pystynyt esittämään mitään ratkaisua”, hän kertoo.

Penttilä toivoo, että alus siirrettäisiin pois herkältä alueelta.

”Tuo ei oikein ole tuollaisen aluksen ankkurointipaikka tai satama. Alukselle pitäisi löytyä laituripaikka, jossa se olisi paremmin valvonnan alla”, Penttilä sanoo.

Alus oli matkalla toisaalle

Alus on yhteisomistuksessa. Heistä yksi, Tapani Tuominen vastasi torstaina lyhyesti kysymyksiimme aluksen tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Tuominen kertoo, ettei alusta ollut tarkoitus laittaa talveksi ammattikorkeakoulun laituriin, eikä tästä sen takia ilmoitettu sen omistajalle ennakkoon.

Tuominen toteaa, että tähän päädyttiin sääolosuhteiden takia.

”Silloin oli tilanne päällä ja vastassa oli vahvat jäät”, Tuominen muotoilee ja kertoo aluksen olleen alun perin matkalla toisaalle talveksi.

Nykyisellä paikallaan se on Tuomisen mukaan toistaiseksi. Hän toteaa, ettei alusta ole hylätty ja se on teknisesti hyvässä kunnossa. Hän vakuuttaa, että vaikka ulospäin alus on rujon näköinen, korjauksia on tehty.

Tuominen ei kommentoi sitä, ovatko esimerkiksi viranomaiset olleet häneen yhteydessä alukseen ja sen sijaintiin liittyen.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, koska ja minne alus päätyy seuraavaksi. Tuominen sanoo, että tarkoituksena on siirtää se Saimaalle Ukrainan sodan päätyttyä.

Tuominen ei osaa sanoa, missä aluksella liikutaan siihen saakka, ja pysyykö se esimerkiksi Kanta-Hämeen alueella.

”Se ei ole mikään reittialus ja sillä ajetaan huvialuksen mukaisesti”, Tuominen sanoo.