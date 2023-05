Aivan Nokian historialliseen sydämeen on suunnitteilla asuinalue 1 500 ihmiselle – Kaikkea tätä sieltä voisi tulevaisuudessa löytyä

Kartanonrantaan tulisi kaavan mukaan myös kolme uutta kadunnimeä.

Nokian Kartanonranta on yksi kaupungin uusista, suunnitteilla olevista asuinalueista. Se on helppo piirtää kartalle: Matti Kurjen katu, Emäkoskentie, Nuijamiestentie ja Nokianvirta rajaavat alueen, johon kaavaillaan uutta kotia 1 500 ihmiselle. Lisäksi kaavasuunnitelmassa on muun muassa venevalkamia, runsaasti vihreää eli puistoaluetta, tila päiväkodille sekä kivetty toriaukea kerrostalojen keskellä.