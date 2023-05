Hoivakotien lakko jatkui keskiviikkona – ”Olemme kaikkien yhteisellä asialla”, sanoo Nokialla työskentelevä lähihoitaja, joka osallistuu lakkoon

Nokialla Esperin hoivakodissa työskentelevä lähihoitaja sanoo, että lakkoon ei ole helppo lähteä, mutta nyt on muutosten aika. Yksityisen sektorin palkkaero heijastuu hänen mukaansa työoloihin.

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko jatkui keskiviikkona 24. toukokuuta. Nokialla lakko koskee ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä Mehiläisen hoivakotia Lähdeniityssä ja Esperin hoivakotia Pitkässäniemessä.

Lue lisää: Lakko alkoi Nokiallakin yksityisissä hoivakodeissa ja päiväkodeissa – Tällainen tilanne oli tiistaina

Esperin Villa Niemessä työskentelevä lähihoitaja kertoo, että lakko on sujunut rauhallisesti. Nokian Uutiset ei julkaise hänen nimeään, sillä häntä arveluttavat seuraamukset työelämässä.

Hoitaja kertoo, että Esperin Villa Niemen lakkolaiset ryhmäytyivät nopeasti sen jälkeen, kun maanantaina tuli tieto lakkojen alkamisesta. Hänen mukaansa Villa Niemessä lakon piirissä on noin 40 työntekijää ja edustettuina on työntekijöitä useista eri ammattiliitossa. Osa on tukilakkolaisia.

”Suurin tavoite on palkkaeron kurominen julkiseen sektoriin. Meille perustyöntekijöille se on suurin vaikuttava asia”, hän kertoo puhelimessa.

Eräällä lakkoon osallistuneella oli mukanaan myös lakkovahtikoira.

Hoitajan mukaan alalla huomaa, että yksityiselle puolelle ei ole samanlaista vetovoimaa kuin julkiselle sektorille. Tämän vuoksi esimerkiksi rekrytointi on haastavaa ja pitovaikeuksia on paljon, eli työpaikkaa vaihdetaan herkästi. Hoitajan mukaan ongelmat heijastuvat työoloihin.

”Tämä selkeästi kuormittaa yksityisen puolen toimintaa.”

Hoitaja kertoo, että odotukset loppuviikon ja neuvotteluiden etenemisen suhteen ovat maltilliset, mutta varovaisen toiveikkaat. Neuvotteluiden on määrä jatkua perjantaina 26. toukokuuta.

”Toivon, että liitto pitäisi meidän puoltamme eikä luovuttaisi helpolla. Ei ole helppoa lähteä lakkoon, emmekä olisi työntekijöinä tätä ensisijaisesti halunneet, mutta liitto kutsui ja nyt on muutosten aika”, hoitaja sanoo.

Hänen mukaansa kyse on yhteiskunnallisesti laajasta asiasta, sillä erityisesti ikäihmisten ja mielenterveyspuolen perushoito on pitkälti yksityistetty.

”Me olemme kaikkien yhteisellä asialla.”