Luvaton kalastus ja irrallaan juoksevat koirat häiritsevät kaakkurien pesintää – Kaupunki pyytää kuntalaisia välttämään Kaakkurijärvien ranta-alueilla liikkumista

Kaakkuri saa yhdestä kahteen poikasta, jotka ovat lentokykyisiä vasta noin puolentoista kuukauden iässä. Kuvassa kaakkuri on juuri palannut kalastuslennoltaan pesälammelle kesällä 2020 Nokian Kaakkurijärvillä.

Nokian kaupunki on saanut useita yhteydenottoja kuntalaisilta, jotka ovat huolissaan kaakkurien pesimärauhasta Nokian Kaakkurijärvillä.

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle on tehty ilmoituksia sekä koirien pitämisestä irrallaan että luvattomasta verkkokalastuksesta Kaakkurijärvien Natura-alueella, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Parasta aikaa pesillään hautovat kaakkuriemot ovat tällä hetkellä hyvin arkoja häirinnälle. Ranta-alueilla liikkuvat ihmiset tai koirat voivat säikyttää emolinnun pesältään, mikä voi johtaa munien kylmettymiseen tai pesän hylkäämiseen. Vartioimattomat munat voivat päätyä myös valppaiden lintujen, kuten korppien, ruokalistalle.

Hauet uhkana

Nokian Kaakkurijärvien metsälammet ovat ainutlaatuinen kokonaisuus, jolla esiintyy yksi Etelä-Suomen edustavimmista kaakkurin pesimäkannoista.

Kaakkuri suosii pesimäpaikkoinaan erämaisia, rakentamattomia metsälampia. Laji on taantunut samalla kuin rakentamattomat metsälammet ovat vähentyneet. Kaakkurijärvillä kaakkureita on pyritty auttamaan pesäpohjiksi sopivilla, järville ankkuroiduilla tekosaarekkeilla, joilla pesät ovat suojassa maapedoilta.

”Kantaa on seurattu nyt 20 vuoden ajan. Viime vuonna pesintää yritti yhdeksän paria, tosin vain kuusi poikasta pääsi lentoon. Pesinnät tuhoutuvat usein jo alkuvaiheessa”, ornitologi Pekka Rintamäki kaupungin tiedotteessa.

Häiriölle herkän haudontavaiheen jälkeen yksi poikaskuolleisuutta aiheuttava tekijä on pieniä kaakkurinpoikasia saalistavat suuret hauet, joita on hoitotoimena myös koitettu vähentää järviltä poikastuoton parantamiseksi. Alueella on tehty myös pienpetopyyntiä.

Verkkokalastus kielletty

Suurin osa Kaakkurijärvien Natura-alueesta on jo perustettu suojelualueeksi. Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä rajoitetaan ranta-alueilla liikkumista kaakkurin pesimäaikana. Luonnonsuojelulaissa on kielletty rauhoitettujen lajien ”yksilöiden tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla”.

Lisäksi Kaakkurijärvien vesialueista vastaava Kankaantaan–Maatialan kalastusosakaskunta on erikseen kieltänyt verkkokalastuksen Kaakkurijärvillä.

Kaakkurijärvien Natura-alueen suojeluperusteena on juuri kaakkurikanta. Kaakkurikannan säilymisen edellytyksenä on luonnollisesti pesinnän onnistuminen.

”Kaakkuri ja Kaakkurijärvet ovat Nokian erikoisuus ja meidän on syytä olla linnuistamme ylpeitä”, Rintamäki korostaa.