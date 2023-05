Nokian sote-asemalla on auennut chat-palvelu, joka on auki arkisin kello 8–14, tiedottaa Nokian kaupunki. Chatin kautta voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee kiireetöntä hoidon tarpeen arviota. Chat on vaihtoehto perinteiselle terveyskeskuksen puhelinasioinnille. Chatiin pääsee suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen etusivulta vihreän puhekupla-ikonin kautta.

Chatin kautta on mahdollista saada tietyissä tilanteissa myös suoraan sairaanhoitajan etävastaanotto. Jos tarvitsee esimerkiksi työnantajalle selvitystä sairaan lapsen tilapäistä hoitovapaata varten, voi asioida Nokian sote-chatissä.

”Chatin käyttöönoton yhteydessä suljemme aiemmin käytössä olleet etukäteen sähköisesti varattavat sairaanhoitajan etävastaanottoajat”, tiedotteessa kerrotaan.