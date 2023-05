Tilaajille

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Nokian kautta aikain ensimmäinen kulttuuriohjelman. Kulttuuriohjelma nostatti kokouksessa peräti viisi puheenvuoroa, enemmän kuin mikään muu aihe.

Kulttuuriohjelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat sille, millainen kulttuurikaupunki Nokia on ja millainen kulttuurin rooli on kaupungissa, sekä kirkastaa kulttuurin merkitystä osana kaupunkilaisten hyvinvointia.