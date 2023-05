Kyykäärmeen purema voi olla koiralle kohtalokas, sillä kyiden erittämä myrkky vaikuttaa koiran veren hyytymiseen ja koko verenkiertoelimistöön.

Kyykäärmeet ovat heränneet talvihorroksesta, joten koiranomistajien kannattaa olla erityisen valppaina liikkuessaan koiran kanssa alueilla, joissa kyitä tavataan. Suurin osa koirista toipuu kyyn puremasta eläinlääkärihoidon avulla, mutta pahimmillaan kyyn purema voi johtaa lemmikin menehtymiseen.

Fakta Toimi näin Koiranomistajien kannattaa olla erityisen valppaina liikkuessaan koiran kanssa alueilla, joissa kyitä tavataan. Jos kyy puree koiraa: Ota yhteys eläinklinikkaan. Pidä koira mahdollisimman rauhallisena ja paikallaan. Vältä koiran liikuttamista, kanna koira autoon ja eläinklinikalle. Älä anna koiralle kyytabletteja, paitsi jos purema on pään alueella, eläinlääkäriapu ei ole nopeasti saatavilla ja turvotus tukkii hengitystiet.

”Kyiden erittämä myrkky vaikuttaa koiran veren hyytymiseen ja koko verenkiertoelimistöön”, kertoo Agria Eläinvakuutus tiedotteessaan.

Vakavissa tapauksissa kyyn purema voi johtaa jopa koiran menehtymiseen. Siksi on tärkeää, että koira saa tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman pian.

Purema kuonoon tai tassuun

Kyy puree koiraa useimmiten kuonoon tai tassuun koiran tutkiessa käärmettä. Tärkeintä on olla hätääntymättä ja toimia nopeasti. Mikäli kyy on purrut koiraa, tärkeintä on pitää koira mahdollisimman paikallaan, jotta myrkky ei pääse leviämään muualle koiran elimistöön. Koira kannattaa mahdollisuuksien mukaan kantaa autoon.

Koira tarvitsee eläinlääkärin hoitoa, jos kyy puree. Vaikka koira ei oireilisi mitenkään pureman jälkeen tai vaikka ei olisi täysin varmaa, onko kyy purrut koiraa, on hyvä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.

Kyyn purema on yleisintä keväällä. Vaihtolämpöiset kyyt hakeutuvat aukeille paikoille aurinkoon lämmittelemään ja kyyn kohtaamisen todennäköisyys kasvaa, kun ne tulevat esiin piiloistaan. Pureman vaarallisuus ja oireiden voimakkuus ovat lemmikille yksilöllisiä.

Puremakohta turpoaa

Yleisin kyyn pureman merkki on puremakohdan turpoaminen. Turvotus voi olla hyvinkin voimakasta, erityisesti pään alueella. Puremakohdassa voi nähdä kyyn hampaiden jättämät kaksi pientä reikää muutaman millimetrin päässä toisistaan.

Muita kyyn pureman aiheuttamia oireita ovat voimattomuus, väsymys, kuolaaminen ja toisinaan oksentelu. Oireisiin vaikuttaa muun muassa puremakohta, koiran koko, ikä ja terveys sekä kyyn erittämän myrkyn määrä.