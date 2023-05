Nyt tarkkana ratin takana: Nopeasti lämmennyt sää sai eläimet liikkeelle – Kauris voi hypätä auton eteen lähes missä tahansa

Luonnoneläimet liikkuvat nyt aktiivisesti. Myös kaupunkialueella tulee olla valppaana, sillä esimerkiksi kauris voi tulla auton eteen missä tahansa.

Metsäneläimet ovat lähteneet liikkeelle. Tampereen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Antti Lappalainen kertoo, että juuri nyt eletään vuoden vilkkainta aikaa, joka tarkoittaa myös hirvieläinonnettomuuksien määrän kasvua.

Lappalainen kertoo, että lämmennyt sää on saanut eläimet liikkumaan kohti kesälaitumia. Liikehdintää lisää myös se, että edellisvuoden poikasia hätistellään liikkeelle. Kauriiden osalta liikehdintää lisää myös se, että uroskauriit merkitsevät ja kiertävät reviiriään keväällä.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että liikenteessä tulee olla tarkkana. Kauriskolareita ei tapahdu ainoastaan syrjäisillä alueilla tai metsäteillä. Lappalainen kertoo, että tarkkana pitää olla joka paikassa.

”Vaikka onnettomuuksia tapahtuu eniten ohikulkuteillä, kauriita on kaikkialla. Aivan pienikin metsikkö on vaaran paikka”, Lappalainen sanoo.

Mitä? Hirvieläinkolarin sattuessa 1. Huolehdi loukkaantuneista. 2. Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla. 3. Soita 112. 4. Merkitse onnettomuuspaikka. Lähde: Riistakeskus

Poliisin apuna

Riistanhoitoyhdistys saa paljon eläimiin liittyviä yhteydenottoja kaupunkilaisilta. Yhteydessä on usein myös poliisi, joka pyytää apua suurriistavirka-aputehtävissä.

Lappalainen kertoo, että yleisimmin tällöin on kyse kulkuneuvon ja hirvieläimen välisestä onnettomuudesta. Nämä ovat tehtäviä, jotka työllistävät kymmenien vapaaehtoisten joukkoa seuraavien viikkojen aikana.

”Kun pyyntö tulee, menemme paikalle. Yleisimmin tehtävä liittyy loukkaantuneen eläimen jäljittämiseen ja sen kunnon tarkistamiseen onnettomuuden jälkeen”, Lappalainen kertoo.

Kolarin sattuessa

Mikäli joutuu onnettomuuteen eläimen kanssa, tärkeintä on tarkistaa kanssamatkustajien tilanne ja soittaa hätänumeroon.

Tärkeää on, että ilmoitus tehdään, vaikka autoon tulisi vähäiset vauriot, sillä eläin on voinut loukkaantua onnettomuudessa pahoin.

Onnettomuuspaikka täytyy merkata, jotta loukkaantunut eläin on mahdollista jäljittää. Ohjeistus on, että paikalle merkataan sekä kulkusuunta että tarkka kohta, josta eläin on mennyt takaisin metsään. Paikan voi merkitä esimerkiksi kiinnittämällä muovipussin puuhun tai merkkaamalla kolaripaikan riista.fi-sivuilta ladattavalla riistaonnettomuusmerkillä.

Lappalainen sanoo, että iso osa onnettomuuteen joutuneista hirvieläimistä saadaan jäljitettyä.