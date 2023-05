Keskeisen nokialaisen puron vesi muuttui yhtäkkiä harmaaksi kalliopölyisestä vedestä. Syynä tapahtumaan poraus. Purotaimenten kutupaikkojen kohtalosta saadaan tietoa ehkä vasta syksyllä.

Nokian Kyyniojan vesi on taas paremmassa kunnossa kuin se oli vielä muutamia päivää sitten.

Ympäristönsuojelupäällikkö Raimo Tuohisaari kävi itse paikalla torstaina 4. toukokuuta katselemassa tilannetta.

”Vedessä ei näy enää mitään”, Tuohisaari sanoo.

Kova virtaus

Vedessä on Tuohisaaren mukaan tällä hetkellä sen verran kova virtaus, että virta on vienyt pois vedessä olleen lietteen. Puron järkytystä herättänyt harmaa väri on kadonnut.

Sitä, paljonko lietettä mahdollisesti on kertynyt puron pohjaan, on Tuohisaaren mukaan mahdoton sanoa.

Keskiviikkona paikalla kävi myös kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja.

”Kun kollega kävi katsomassa puroa, lähellä tapahtumapaikkaa oli silloin vielä uppopuissa, oksissa ja kivissä oli harmaata lietettä, mutta voi olla, että se lähtee vielä liikkeelle. Ei pysty sanomaan, oliko se tästä tapahtumasta vai tullut aikaisemmin.”

”Kyyniojaan ja Laajanojaan tulee jatkuvasti hulevesien joukossa kiintoainesta, monesta putkesta. Ei pysty sanomaan, mikä osa pohjassa olevaa sakkaa on tästä poraustapahtumasta ja mikä on tullut aikaisemmin sinne”, Tuohisaari sanoo.

Kyyniojan vesi muuttui yllättäen tiistaina 2. toukokuuta harmaaksi. Tuohisaaren mukaan värin selittää se, että lähettyvillä oli samana päivänä porattu maalämpökaivoa.

Vesistöön päässyt aine on kalliojauhoa, jota syntyy, kun maalämmön porauksessa porataan kalliota. Veden kanssa jauho sekoittuu harmaaksi lietteeksi. Kiintoaines tulisi normaalisti ottaa pois vedestä porauksen yhteydessä käytettävillä suodatinkonteilla.

Kutupaikkojen kohtalo

Kyyniojaan on heikon purotaimenkannan vahvistamiseksi viime vuosina kunnostettu kaupungin ja vesiensuojeluyhdistyksen yhteistyössä purotaimenen kutupaikkoja. Taimenen kutuaika on vasta lokakuussa.

Tarkastaja on Tuohisaaren mukaan ollut yhteydessä muun muassa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY:n asiantuntijaan, jonka kanssa arvioitiin sitä, että koska on ollut hyvä virtaus ja suuri vesimäärä, taimenen kutupesät ovat mahdollisesti säästyneet liettymiseltä.

”Siitä saadaan ehkä varmuutta vasta syksyllä, kun tehdään sähkökoekalastuksia”, Tuohisaari sanoo.

Selvitys jatkuu

Rakennusvalvonnan antamassa luvassa maalämmön rakentamiselle sanotaan, että työn suorittajan tulee varata riittävä määrä laskeutus- ja suodatuskontteja maaperän ja vesistön pilaantumisen estämiseksi.

Tuohisaaren mukaan Nokialla kontteja tarvitaan monesti vähintään kaksi, jotta nykyisen kaltaista tilannetta ei pääsisi syntymään. Tuohisaaren tietojen mukaan kyseisellä rakentajalla kontteja olisi ollut käytössä vain yksi.

Onko poraukset suorittaneelle firmalle tulossa jotain seuraamuksia?

Tuohisaaren mukaan kaupunki ja rakennusvalvonta jatkavat tilanteen selvittelyä, eikä Tuohisaari ota vielä mitään kantaa mahdollisiin seuraamuksiin.