Nokialaista Arja Rönndahlia palloteltiin luukulta toiselle kaksi viikkoa, kun hän etsi vastausta yksinkertaiseen kysymykseen – Näin maksukaton täyttymisestä ilmoitetaan Pirhalle

Pirhan eri laskutusjärjestelmät eivät keskustele keskenään. Maksukaton ilmoittamisesta vastuu on ihmisellä itsellään. Entinen järjestöaktiivi Arja Rönndahl päätti itse selvittää, miten maksukatto ilmoitetaan.

Sote-maksujen laskut on hyvä pitää tallessa, koska maksujen tietoja tarvitaan, kun ilmoitetaan maksukaton täyttyneen. Pirhan eri laskuttajien järjestelmät eivät keskustele keskenään.

Miten maksukaton täyttymisestä ilmoitetaan Pirhaan? Nokialainen Arja Rönndahl päätti ottaa siitä selvää. Hänellä täyttyi maksukatto huhtikuun puolella.

Hän lähetti sähköpostia laskutusta hoitavaan Monetraan ja Pirhaan. Molemmista tuli kohtelias vastaus: ”Kiitos viestistä”. Kumpikin taho oli kuitenkin vain välittänyt Rönndahlin viestin eteenpäin.

Rönndahl päätti soittaa Pirhan soteluuriin, josta pitäisi löytyä vastauksia monenlaisiin Pirhaa koskeviin kysymyksiin. Sieltä hänet ohjattiin jälleen ottamaan yhteyttä Monetraan, minne Rönndahl jätti soittopyynnön.

Kolmen päivän jälkeen hänelle soitettiinkin. Viesti oli selvä: Monetra ei laskuta, vaan Pirha laskuttaa.

Useiden puheluiden ja sähköpostien jälkeen hän soitti Nokian vanhaan asiakaslaskutukseen, josta hän sai viimein kartalla olevan ihmisen kiinni, ja sai suoran numeron Pirhaan henkilölle, joka laskutusta hoitaa.

”Soitin kolmesti, ennen kuin sain henkilön kiinni”, Rönndahl sanoo.

Juuri kun asiat olivat ratkeamassa, eteen tulikin uusi ongelma: Pirhasta löytyivät Nokian laskut, mutta Taysin laskuista ei ollut mitään tietoa. Rönndahlin Pirhasta kiinni saama henkilö on kuitenkin pyytänyt Taysista tietoja Rönndahlin laskuista.

Ensimmäisestä yhteydenotosta on tätä kirjoittaessa kaksi viikkoa, eikä Rönndahl ole vieläkään saanut tietoa asiansa etenemisestä.

Rönndahl sisuuntui selvittämään asiaa, koska on aiemmin toiminut järjestöissä ja ollut muun muassa Nokian vammaisneuvoston puheenjohtaja. Tällä hetkellä Rönndahl ei kuitenkaan ole enää mukana kuin kulttuuripuolen järjestötyössä.

”Tiedän, että ihmiset tulevat edelleen minulta kyselemään asioita.”

Rönndahlin mukaan hän uskoo, ettei ole ainoa, jolle maksukatto on tähän aikaan vuodesta täyttynyt. Hän ei ole kuullut muista, jotka olisivat yrittäneet tehdä ilmoitusta, mutta tietää ihmisen, joka on jättänyt ilmoituksen tekemättä, koska ei osannut sitä tehdä.

”Minua harmittaa kaikkien niiden puolesta, jotka eivät jaksa tällaista selvitystyötä tehdä. Itse olen eläkkeellä, niin ehdin selvittämään tällaista. Ajattelin, että jonkun tämä täytyy tonkaista”, Rönndahl kuvailee.

Laskussa yhteystiedot

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksupäällikkö Mari Kallisen mukaan maksukaton ilmoittaminen tehdään omassa sote-laskussa näkyvään puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Esimerkiksi Pirhan laskutusta hoitava Monetra ei kuitenkaan itse tee laskutusta, vaan se välittää maksukattoviestin eteenpäin.

Maksukaton täyttymistä on seurattava itse ja sen täyttyminen myös ilmoitetaan itse. Maksukatto on tänä vuonna 692 euroa.

Kalllisen mukaan maksukaton ilmoittamiselle ei ole yhteistä Pirhan puhelinnumeroa, koska Pirhaan on yhdistynyt monta kuntaa, ja laskutuksia hoidetaan edelleen monessa eri järjestelmässä. Siksi maksukaton tarkistamiseen menee muutama päivä aikaa, jos laskuja on kertynyt esimerkiksi sekä Nokialta että Taysista. Käytännössä laskutuksen virkailija joutuu pyytämään laskujen tiedot toisista järjestelmistä ja maksukaton täyttyminen tarkastetaan käsin, järjestelmät eivät keskustele keskenään.

Sinänsä Kallisen mukaan ilmoituksia maksukaton täyttymisestä tulee takaiseen tahtiin ja maksukaton laskeminen on yksi merkittävä osa laskutuksen työtä. Kallisen mukaan maksukaton laskentaa helpottaa, jos asiakkaalla on tiedossa, mistä maksuista maksukatto on täyttynyt.

Jos maksukatto on täyttynyt jo alkuvuoden aikana, eikä ole vielä tehnyt maksukatto-ilmoitusta, ei Kallisen mukaan ole syytä huoleen.

”Maksukattoa voi pyytää myös takautuvasti, jolloin maksuja myös hyvitetään takautuvasti”, Kallinen sanoo.

Periaatteessa maksukaton täyttymisen voi ilmoittaa vaikka vasta ensi vuonna, mutta käytännössä Kallinen toivoo, että maksukaton täyttymisestä ilmoitettaisiin mahdollisimman pian.

”Se helpottaa laskutuksen työtä, kun ei tarvitse niin pitkälle hyvittää maksuja”, Kallinen kuvailee.

Parin viikon sisään ilmoittamisesta kotiin tulee postissa ”vapaakortti” eli käytännössä maksukaton todistava paperi, jonka voi ottaa jatkossa mukaan vastaanotolle.

Asiakkaalta toive

Rönndahlia tilanteessa hämmentää se, että laskuissa on erilaisia yhteystietoja riippuen siitä, onko käynyt vastaanotolla Nokialla vai Taysissa. Laskujen yhteystiedoista ei myöskään ilmene, että kyseiseen numeroon ilmoitetaan maksukaton täyttyneen, sillä yhteystiedot ovat yleisesti laskutuksesta kyselemiseen.

Lisäksi joissakin laskuissa on myös tieto maksukaton täyttymisen tilanteesta, mutta jos yhteenlaskettuna on pelkästään esimerkiksi Nokian laskut, ei se pidä paikkaansa, kun Taysin laskut eivät ole siinä mukana.

Rönndahl toivoisi, että tulevaisuudessa maksukattoasioihin liittyen olisi Pirhan tai Nokian verkkosivuilla olisi selkeästi yksi puhelinnumero tai sähköposti, mihin maksukaton täyttymisestä voisi ilmoittaa. Myös asiakaspalvelijoiden tulisi Rönndahlin mukaan olla paremmin asiasta selvillä, jotta vääriltä yhteydenotoilta vältyttäisiin. Nyt Rönndahl sai oikean yhteystiedon Nokian laskutuksesta, jolle asia ei edes lopulta kuulunut.

”Kun ilmoittaminen on asiakkaan vastuulla, tieto pitää olla selkeästi esillä”, Rönndahl sanoo.