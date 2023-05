Päiväkodista on tulossa yksikerroksinen ja puurakenteinen. Kantavana runkona toimii massiivihirsi.

Siuro-Linnavuoren päiväkodin rakennustyöt alkavat tällä viikolla. Nokian kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että kaupunki luovutti tontin urakoitsijalle keskiviikkona 3. toukokuuta.

Ensimmäiset merkit rakennustyömaan käynnistymisestä näkyvät jo alueella. Alun perin työmaan piti käynnistyä toukokuun puolivälin jälkeen.

Lue lisää: Siuro–Linnavuori saa uuden päiväkodin – valtuusto hyväksyi 1,8 miljoonan lisämäärärahan

Pääosin puurakenteinen

Päiväkodista on tulossa yksikerroksinen ja puurakenteinen. Kantavana runkona toimii massiivihirsi.

"Siuro-Linnavuoren alueen uusi päiväkoti lienee ensimmäinen 2000-luvulla Nokialle rakennettu massiivipuurakenteinen opetusrakennus. Vanhoja hirsirakenteisia rakennuksia on toki vieläkin käytössä”, kertoo Nokian kaupungin rakennuttamispäällikkö Sinikka Vähämaa kaupungin tiedotteessa.

Vähämaan mukaan massiivipuurakentaminen ja hirsirakennus sopivat erinomaisesti Siuron alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävään maisemaan.

Hanke on myös osa Nokian kaupungin hiilineutraalisuustyötä. Nokian kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rakennusmateriaalin valinnalla vaikutetaan merkittävästi rakennuksen hiilipäästöihin.

Lue lisää: Siuron ja Linnavuoren alueen uudelle päiväkodille valittiin urakoitsijat – Sopimusten lukkoon lyöminen vaatii kuitenkin vielä valtuustolta lisää rahaa

Yhteiskäyttötiloja vuokrataan iltakäyttöön

Uusi päiväkoti yhdistää Siuron ja Linnavuoren yksiköiden toiminnan uusiin ja tarpeenmukaisiin tiloihin. Siuro-Linnavuori alueen uusi päiväkoti on 6-ryhmäinen. Päiväkodissa on 126 laskennallista paikkaa, joille sijoitetaan lapsia heidän ikänsä ja palveluntarpeensa huomioiden. Lisäksi rakennuksessa on tilat noin 30 henkilökunnan edustajalle.

Koko päiväkodin yhteiskäytössä on ruokasali ja monitoimisali, johon sijoitetaan myös liikuntavarusteita sekä nostettava esiintymislava. Yhteiskäyttötiloja vuokrataan iltakäyttöön asukkaille ja yhdistyksille.

”Tällä ratkaisulla pystytään nyt tarjoamaan Siuro-Linnavuori alueella varhaiskasvatuspalvelua kysyntää vastaavasti”, varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää kertoo tiedotteessa.

Uuden päiväkodin tiloja voidaan käyttää myös iltaisin, esimerkiksi yhdistykset voivat vuokrata yhteistiloja omaan käyttöönsä.

Lue lisää: Nokian kaupungin ensimmäinen hirsipäiväkoti sai rakennusluvan – Katso kuvista, millainen siitä on tulossa

Siuro-Linnavuoren alueen uusi päiväkoti rakennetaan Nokialle, Siuron kaupunginosaan osoitteeseen Siurontie 8, 37200 Siuro.

Tontille tulee liittymä myös Kustaankadun puolelta ja päiväkodin saattoliikenne on Kustaankadun puolella erillään henkilökunnan ja huoltoliikenteen reiteistä.