Onko siitä jotain haittaa, että yrittää itse etsiä löytämälleen esineelle omistajan? – Näin toimit löytötavaran kanssa

Moni tiedottaa löydetyistä avaimista tai pankkikorteista sosiaalisen median keskustelupalstalla. Tavaran omistajan tavoittamiseen käytetään paljon erilaisia konsteja.

Mutta mitä löytämälleen omaisuudelle pitäisi todellisuudessa tehdä? Selvitimme asian poliisin löytötavaratoimistosta.

Lupasihteeri Terhi Spets Tampereen pääpoliisiaseman löytötavaratoimistosta, mikä olisi oikea tapa toimia löydetyn omaisuuden kanssa?

”Löytötavaralain mukaan kaikkia alle 20 euron arvoisia esineitä ei tarvitse tuoda, jos omistaja on vaikeasti selvitettävissä. Poikkeuksia on paljon: Muun muassa lompakot pitää tuoda, avaimet, passit, henkilökortit ja kaikki, joilla on muutakin arvoa kuin reaaliarvo, lääkkeet, luvanvaraiset tai laittomat esineet ja tallennustilaa sisältävät laitteet, kuten kännykät ja muistikortit. Polkupyörät pitää myös aina tuoda, paitsi jos siitä heti näkee, että se on roskalavatavaraa. Jos on epävarma, voiko löydön pitää, kannattaa kysyä meiltä vaikka sähköpostilla.”

”Pirkanmaan alueella poliisin löytötavaratoimisto on oikea paikka tuoda. Kaikki ulkoa löytyneet tavarat pitää toimittaa poliisille.”

”Sisätiloista taas, eli esimerkiksi kauppakeskuksista, ravintoloista ja kulkuneuvoista löytyneitä voi viedä myös yksityisiin löytötavaratoimistoihin tai henkilökunnalle. Monesti esimerkiksi linja-autoista toimitetaan Pirkanmaan löytötavaratoimistoon.”

Löytötavarat Poliisin löytötavara­toimisto Nokialla Nokian poliisiasemalla osoitteessa Nokian valtatie 25 E. Avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9–16. Neuvonta- ja ajanvarausnumero on 0295 419 800. Tampereella pääpoliisiaseman lupa-aulassa Hatanpään valtatie 16:ssa, linja-autoasemaa vastapäätä. Avoinna arkisin kello 13–15. Toimiston puhelinnumero on 0295 445 389. Sähköpostiosoite loytotavara.sisa-suomi@poliisi.fi.

Mitä pitää tehdä, jos löytää kadulta pankkikortin?

”Pankkikortin ilman lompakkoa voi viedä suoraan pankkiinkin, mutta jos haluaa, niin saa tuoda tänne. Toimitamme ne sitten pankkiin.”

”Tavarat tulee viipymättä löytötavaralain mukaan toimittaa meille. Välillä ihmiset pitävät löytämiään arvokkaitakin tavaroita kauan itsellään. Pitäisi viipymättä toimittaa tällaiset, missä on vaikka ihmisen nimi, ihan niin pian kuin pystyy.”

Onko siitä jotain haittaa, kun ihmiset esimerkiksi netin keskustelupalstoilla yrittävät itse löytää esineille omistajaa?

”Kyllä se tavallaan edesauttaakin omistajien löytämistä, mutta siinä on riski, että tavaran omistajaksi ilmoittautuu sellainen, joka ei oikeasti ole. Varsinkin, jos on henkilökohtaisia tavaroita, lompakkoja ja muita, niin en kyllä itse lähtisi etsimään omistajia. Tuollaiset on parempi tuoda poliisin löytötavaroihin.”

Löytötavaran voi hyvin pakattuna postittaa osoitteeseen Tampereen poliisiasema / löytötavarat, PL 147, 33101 Tampere. ”Löytötavaran voi myös antaa poliisipartiolle, jos sellaisen liikenteessä näkee. Liitä mukaan lappu, jossa on tavaran löytöpaikka ja löytäjän nimi yhteystietoineen. Jos on toive löytöpalkkiosta, laita sekin ja tilinumero lappuun mukaan.”

Paljonko omaisuuden hakeminen löytötavaratoimistosta maksaa?

”4 euroa on perusmaksu ja alaraja. Säilytyskulu lasketaan 5 prosenttia tavaran nykyarvosta. Katto on kuitenkin 17 euroa, eli sitä isompaa säilytyskulua emme peri mistään.”

”Löytöpalkkiota ei sisältä löytyneistä tavaroista saa koskaan, eli jos löytää vaikka linja-autosta tai kaupasta, vain ulkoa löytyneistä. Palkkio on 10 prosenttia löydön nykyarvosta. Eli jos löytäjä on laittanut tiskillämme löytöpalkkiotoiveen, tavaraa ei anneta ennen kuin hakija on maksanut löytöpalkkio-osuuden. Se välitetään meidän kauttamme löytäjälle. Anastetuksi ilmoitetusta tavarasta löytöpalkkiota ei makseta.”

Minkälaisia tavaroita teille tyypillisesti tuodaan?

”Hyvin paljon tulee polkupyöriä, työkaluja, vaatteita, lompakoita ja puhelimia.”

Entä erikoisin?

”Erikoinen löytö, joka meille tuotiin, oli kassillinen maksalaatikkoa, varmaan toistakymmentä rasiaa tätä samaa evästä, eikä mitään muuta. Kerran tuotiin paistinpannu, jossa oli ruokakin mukana. Pannu oli löytynyt metsästä. Tällaisia löytöjä ei kuulu tuoda meille, vaan niiden paikka on roskiksessa.”

”Sellaisen vinkin vielä haluaisin sanoa, että kun ihmiset kadottavat tavaraa, niin yleensä he eivät siinä vaiheessa muista oikein mitään siitä esineestä. Kannattaa pistää itselleen pyörän runkonumero ja kaikkien vähänkin arvokkaampien esineiden sarjanumerot ylös. Se helpottaa huomattavasti esineen löytymistä myöhemmin. Koska sitten kun ihmiset tulevat tavaroita hakemaan, voi olla, että he eivät muista ollenkaan, minkä värinenkään se pyörä on ollut.”

Poliisilla on löydetyn ja takavarikoidun tavaran huutokauppa torstaina 4. toukokuuta 2023 kello 11 Sorinkadun aidatulla alapihalla. Myyntiin tulee muun muassa pyöriä, skoottereita, koruja ja kelloja, lastentarvikkeita, autonrenkaita, työkaluja, kodintarvikkeita ja astioita.