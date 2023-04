Nokian kaupunki myy avoimella huutokaupalla neljä viimeistä omakotitonttia Viinikanniemestä. Myyntiaika alkaa Huutokaupat.com-palvelussa 2. toukokuuta ja päättyy 21. toukokuuta. Tonttien myyntiehdot ja pohjahinnat ovat nähtävissä myyntipalvelussa sitten, kun huutokauppa alkaa.

Kyseiset tontit ovat pinta-alaltaan 756–830 neliötä, ja rakennusoikeutta on 210 neliötä. Tontin sijaitsevat Viinikanniemen saarimaisen alueen keskellä ja niiden rakennuspaikat on suunniteltu niin, että omakotitaloista aukeaa näkymä Pyhäjärvelle.

”Myyntiin tulevien tonttien läheisyydessä on venevalkama ja uimapaikka, josta pääsee helposti uimaan tai vesiurheilemaan. Näin myös keskialueen tonteille rakentuvien kotien asukkaat pääsevät nauttimaan järvielämästä ja -luonnosta”, sanoo kaupungin tonttipäällikkö Harri Järvenpää.

Tontit ovat heti rakennettavissa. Rakennusaikaa on kolme vuotta siitä laskettuna, kun tontin omistusoikeus siirtyy ostajalle. Rakentamisessa on huomioitava muun muassa yhdenmukaiset julkisivuvärit ja -materiaalit.

Lue lisää: Viinikanniemen tonteilla on kysyntää, vaikka alueella on tiukat ohjeet rakentamiselle – ”On tärkeää, että siitä tulee yhtenäisen näköinen”

Rakennustyöt käynnissä

Viinikanniemestä on aiemmin myyty avoimella huutokaupalla 26 tonttia. Osalla tonteista ovat rakennustyöt jo käynnistyneet.

Alueelle pääsee ajamaan autolla ja tontteihin on mahdollista tutustua itsenäisesti. Tontteihin tutustuessa tulee muistaa, että suurin osa tonteista on jo siirtynyt yksityiseen omistukseen ja näillä tonteilla kulkua tulee välttää, kaupunki muistuttaa tiedotteessa. Myytävät tontit on merkitty maastoon kyltein ja niiden rajanurkat on merkitty puupaaluilla.