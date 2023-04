Nokian Renkaiden liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 18,8 miljoonaa euroa miinuksella. Yhtiö on kasvattamassa tuotantoaan Yhdysvaltojen ja Nokian tehtailla sekä rakentamassa uutta tehdasta Romaniaan.

Nokian Renkaiden liikevaihto romahti ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto laski 25 prosenttia 322,9 miljoonasta eurosta 236,4 miljoonaan euroon. Analyytikot odottivat ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon olevan 241 miljoonan ja 306 miljoonan euron välissä.

Yhtiön liiketulos oli ensimmäisellä neljänneksellä ilman kertaluonteisia eriä 14,1 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se vuotta aiemmin oli 34,6 miljoonaa euroa voitollinen. Analyytikot odottivat keskimäärin liiketappion painuvan 16,3 miljoonaan euroon.

Tilikauden tulos painui tappiolle 357,7 miljoonaa euroa. Myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos oli 338,9 miljoonaa euroa miinuksella.

Erityisesti henkilöautorenkaiden liiketoimintayksikkö sukelsi. Sen liikevoitto painui viime vuoden 29,8 miljoonasta eurosta reilut yhdeksän miljoonaa euroa tappiolle.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio painottaa tiedotteessa, että kannattavuus alkaa parantua vuoden toisella jälkipuoliskolla. Moisio odottaa toisen vuosipuoliskon olevan vahvempi talvirengassesongin sekä sopimusvalmistuksesta saatavan volyymin ansiosta.

Yhtiö pitää ennallaan arvionsa, jonka mukaan liikevaihto olisi tänä vuonna 1 300–1 500 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 6–8 prosenttia. Nokian Renkaiden vuoden 2027 liikevaihtotavoite on kaksi miljardia euroa.

Vetäytyminen Venäjältä ja tehdas Romaniaan

Nokian Renkaat kertoi viime vuoden marraskuussa myyvänsä öljyjätti Tatneftille sen Venäjän toiminnot. Kaupan toteutuminen varmistui torstaina. Aiemmin kaupan summan arvioitiin olevan noin 400 miljoonaa euroa, mutta lopullinen kauppasumma oli valuuttakurssien muutosten jälkeen 285 miljoonaa euroa. Pietarin lähellä sijaitsevassa rengastehtaassa valmistettiin vielä toissa vuonna noin 80 prosenttia Nokian Renkaiden henkilöautorenkaista.

Yhtiö on rakentamassa uutta noin 650 miljoonaa euroa maksavaa rengastehdasta Romaniaan. Työntekijöitä 2025 käynnistyvälle tehtaalle tulee noin 500. Tehtaassa tuotetaan vuodessa kuusi miljoonaa rengasta, kun Venäjällä niitä tehtiin noin 17 miljoonaa. Romanian varsinaiset rakennustyöt alkavat kuukauden sisällä.

Nokian Renkailla oli töissä vuoden lopussa töissä noin 3 300 työntekijää. Venäjältä vetäytyminen vähensi määrää 1 200 työntekijällä.

Yhtiö on kasvattamassa tuotantoaan Yhdysvaltojen ja Nokian tehtailla. Nokian tehtaan laajennuksessa uudet laitteistot on asennettu ja tuotannon määrä on kasvussa, toimitusjohtaja Moisio kertoi yhtiön tilaisuudessa keskiviikkoiltapäivänä. Yhdysvalloissa yritys palkkaa noin 125 uutta työntekijää.

Vuonna 2027 Romaniassa tehdään yhtiön suunnitelmien mukaan 40 prosenttia Nokian Renkaiden renkaista, Nokialla 35 prosenttia ja Yhdysvalloissa 25 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on valmistaa vuonna 2027 yli 15 miljoonaa rengasta vuodessa. Yhdestä kolmeen miljoonaan rengasta tulee jatkossakin alihankintana muista rengastehtaista.

