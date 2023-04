Vanhan lukion luokkahuoneet ja Taidetalon alakerta muuttuvat pian maksuttomiksi kulttuurikokeilun tiloiksi – Haku on käynnissä

Kulttuuritoimijat voivat pian saada maksutta tiloja käyttöön Nokian vanhasta lukiosta ja Taidetalosta.

Nokialla käynnistetään toiminta, jossa kaupungin tiloja voi käyttää kulttuuri- ja taidetoimijoiden työskentelyyn. Kyseessä on niin kutsuttu välitilamalli, jonka taustalla on kulttuurin alueellinen kehittämishanke Operaatio Pirkanmaa.

Asiasta tiedottaa Nokian kaupunki. Tiedotteen mukaan välitilat ovat tyhjiä tiloja, jotka luovutetaan kulttuuritoimijoiden käyttöön maksutta määräajaksi avoimen haun kautta. Mallin tarkoitus on muun muassa helpottaa kulttuurialan toimijoiden tilojen puutetta väliaikaisesti ja tuoda kaupunkiin uudenlaista kulttuuritoimintaa. Nokialta välitilamallissa tarjolla on Taidetalon alakerta ja vanhan lukion luokkatiloja.

Taidetalon alakerrassa on käytettävissä toimintatilaa sekä toimistohuone. Taidetalolla on tämän vuoden kesäkuussa päättymässä puolitoista vuotta kestänyt tilakokeilu, jossa tila annettiin kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kymmenien yhdistystoimijoiden käyttöön maksutta.

Lukiolla entisiä luokkatiloja on kahdessa kerroksessa. Toimijoiden yhteiskäytössä on entinen opettajien huone, jossa on myös pieni keittiö. Lukion toiminta siirtyi uusiin tiloihin yhdessä Tredun kanssa Silta-kampuksen avauduttua viime vuonna.

Suunnitelmissa on, että Nokian vanha lukio puretaan jollain aikavälillä. Varsinaista purkupäätöstä ei ole tehty. Nokian kaupungin kulttuurikoordinaattori Pia Keltti kuitenkin toteaa, että purkuaikeilla ei ole vaikutusta nyt aloitettavaan välitilakokeiluun.

”Tilapalvelujen kanssa olemme haarukoineet aikataulun ja todenneet, että lukiolla voidaan toimia ainakin tämän vuoden loppuun asti.”

Monenlaiseen käyttöön

Välitiloja voi hakea esimerkiksi kulttuuri- ja taidetoimijoiden työskentelyyn: teosten valmistamiseen, esittämiseen tai näyttelyihin, projektien toteuttamiseen tai vaikka avoimeen yhteisölliseen kulttuuritoimintaan. Välitilassa tai sen käytön tuloksena tulee järjestää jossain muodossa kulttuuritoimintaa, joka on osin myös avointa kaupunkilaisille.

Pia Keltti sanoo, että kaupungilla odotetaan innoissaan, millaisia hakemuksia saapuu.

”Odotukset ovat korkealla, koska olemme mielenkiinnolla seuranneet, mitä on tapahtunut Tampereella, jossa malli on kehitetty. Siellä on tosia mainioita ja hienoja esimerkkejä siitä, mitä välitilat voivat tarjota.”

Tampereella välitiloja on käytetty esimerkiksi arkkitehtuurikasvatukseen, teatteritoimintaan ja kuvataiteilijoiden työtiloina.

Keltin mukaan hakukierrokselta odotetaan monipuolisia hakemuksia. Hakemuksen voivat lähettää niin yksittäiset henkilöt, yhdistykset kuin vaikkapa vapaamuotoiset kollektiivit.

”Tiedostamme hyvin sen, että välitilamalli ei ole ratkaisu tilahaasteisiin, josta on tullut viestiä järjestökentältä. Kulttuuritiloja tarvitaan lisää. Mutta välitilamalli voi ratkaista tilapäisiä ongelmia ja toisaalta tuoda kaupunkiin luovaa, mielenkiintoista kulttuuritoimintaa.”

Haku välitiloihin on jo käynnistynyt ja on avoinna 21. toukokuuta saakka. Hakuohjeet ja tarkemmat tiedot haun kriteereistä löytyvät välitilamallin verkkosivuilta.