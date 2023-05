Main ContentPlaceholder

Tällainen on Nokian ensimmäinen kulttuuriohjelma, joka sai nimekseen ”Juurevasti urbaani Nokia 2030” – Ensimmäinen askel on tehdä tapahtumien järjestämisestä helppoa

Kulttuuriohjelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat sille, millainen kulttuurikaupunki Nokia on ja millainen on kulttuurin rooli kaupungissa.

Kulttuuripalveluiden järjestäminen on yksi kuntien lakisääteisistä tehtävistä. Kuvissa ylhäällä vasemmalta kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström, Sami Saari ja Jazzpojat Tapsan Tahdeilla kesällä 2022, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta sekä kaupungin uuden kulttuuriohjelman palvelulupaus.

Nokian ensimmäinen kulttuuriohjelma on valmistunut. Nokian kaupunginhallitus näytti ohjelmalle vihreää valoa kokouksessaan 24. huhtikuuta. Ohjelma etenee nyt kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ohjelmaa on hiottu syksystä 2021 asti kaupungin kulttuuripalveluiden ja eri palvelu- ja tulosalueiden edustajien yhteistyönä, ja työpajoissa on ollut mukana myös kuntalaisia, järjestötoimijoita ja kulttuurin ammattilaisia. Nokian hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström sanoo, että ohjelma on nimenomaan haluttu toteuttaa monen tahon yhteistyönä, sillä kulttuuria ei voi kukaan tuottaa yksinään, vaan se tulisi nähdä kaikkien yhteisenä asiana ja tehtävänä.