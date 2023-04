Useita junia myöhästyttänyt pääradan kaapelivaurio on korjattu – Poliisi tutkii tuhotyönä

Kaksi eri häiriötä on haitannut merkittävästi junaliikennettä perjantaina. VR:n mukaan suurin osa kauko- ja lähiliikenteen junista oli perjantaina aamulla ja alkuiltapäivästä myöhässä. Molemmat häiriöt saatiin korjattua ennen iltapäiväkolmea.

Pääradan liikennettä haitannut häiriö rautatieliikenteessä on ohi, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus perjantaina iltapäivällä hieman ennen kello kolmea. VR on päivän aikana perunut yksittäisiä junavuoroja ja useita junia on ollut myöhässä.

Vika johtui Iittalassa Hämeenlinnan ja Toijalan välillä tapahtuneesta yöllisestä tulipalosta, joka aiheutti kaapelivaurion, eivätkä myöskään turvalaitteet toimineet normaaliin tapaan. Kahdeksan kilometrin matkalta junien nopeus oli rajoitettu 50 kilometrin tuntivauhtiin. Junat pääsivät kulkemaan Iittalan läpi, mutta alennetulla nopeudella, mikä aiheutti viivästyksiä.

Kolmen aikaan rataliikennekeskus kertoi, että junaliikenne palaa normaaliksi, kun tulipalossa vaurioituneet kaapelit on korjattu ja ratajärjestelmän yhteydet palanneet.

Peruttuja vuoroja

Häiriöstä on perjantaina aiheutunut rataosan junille noin 20–60 minuutin myöhästymisiä.

VR:n mukaan suurin osa kauko- ja lähiliikenteen junista oli perjantaina myöhässä ennen vian korjaamista. VR kehotti matkustajia tarkistamaan oman junansa tiedot verkkosivuiltaan.

Aamun aikana VR perui ainakin Tampereelta Helsinkiin matkaavan Intercity-junan, Helsingistä Ouluun lähtevän Pendolinon, Tampereelta Helsinkiin kulkevan R-junan Riihimäen ja Helsingin väliltä ja kaksi M-junavuoroa Tampereen ja Nokian väliltä.

VR:n viestinnästä kerrottiin ennen aamukahdeksaa, että myöhästymisiä voi olla luvassa lisää päivän aikana. Vuorojen peruutusten on kuitenkin kuvailtu jäävän yksittäisiksi.

Häiriö on perjantaina vaikuttanut merkittävästi Tampereen kautta liikennöiviin juniin. Myöhästymisiä on ollut useita. Lisäksi ainakin kaksi R-junavuoroa Tampereen ja Riihimäen väliltä on aamulla korvattu linja-autoilla.

VR:n mukaan Riihimäen ja Toijalan välillä on vielä odotettavissa merkittäviä myöhästymisiä.

Tehty rikosilmoitus

Kaapelivaurion aiheuttaneesta tulipalosta on tehty rikosilmoitus Hämeen poliisilaitokselle. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Mäkinen kertoo, että ilmoituksen perusteella palo näyttää tahallaan sytytetyltä.

Poliisi tutkii tapahtunutta epäiltynä tuhotyönä ja epäiltynä raideliikenteen häirintänä. Mäkinen ei toistaiseksi kommentoi tarkemmin esimerkiksi sitä, millaisesta tulipalosta tarkemmin on ollut kyse.

Hämeen poliisi pyytää yleisöltä vinkkejä tuhotyöstä. Poliisin mukaan tulipalo tapahtui kello 2–3 välillä torstain ja perjantain välisenä yönä. Havaintoja pyydetään alueella liikkuneista ja mahdollisista tekijöistä.

Aamuseitsemältä Tampereelta Helsinkiin matkanneessa junassa ollut Sanoman toimittaja Minna Ala-Heikkilä kertoo, että junan konduktööri oli kuuluttanut matkustajille ratajärjestelmän vian johtuvan ilkivallasta, tarkemmin siitä, että yöllä oli poltettu kaksi metriä valokaapelia.

Yksikön päällikkö Teemu Poussu Väylävirastosta kertoo, että rautateihin kohdistuu ilkivaltatapauksia melko harvoin, keskimäärin pari kertaa vuodessa. Poussun mukaan rautateiden laitteissa on ominaisuus, että vikaantuessaan ne toimivat niin sanotusti turvalliseen suuntaan. Tästä huolimatta vika- ja häiriötilanteet nostavat jossain määrin riskitasoa.

”Suurin haitta tässäkin tapauksessa on junaliikenteen myöhästyminen ja ruuhkautuminen”, Poussu kertoo sähköpostitse.

Rantaradallakin häiriöitä

Junaliikennettä on haitannut toinenkin häiriö. Rantaradalla Salon ja Kupittaan välillä korjattiin perjantaina ratajärjestelmävikaa.

Rataliikennekeskus tiedotti häiriöstä perjantaina aamulla. Puolenpäivän aikaan kerrottiin, että järjestelmävika on saatu korjattua. Junaliikenteen arvioidaan palaavan rataosuudella normaaliksi noin kello 14 mennessä.

VR ja rataliikennekeskus kertoivat aiemmin perjantaina, että rantaradan häiriö on aiheuttanut junille noin 30–60 minuutin myöhästymisiä. VR on perjantain aikana kertonut useiden Helsingin ja Turun Kupittaan välillä matkaavien junien olevan myöhässä aikataulustaan.