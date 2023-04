Naapurikunta Ylöjärvi on aloitteen mukaan juuri päättänyt maksaa suojavaatekorvausta 150 euroa vuodessa.

Nokian sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupunki maksaisi vuoden 2024 alusta varhaiskasvatuksen työntekijöille suojavaatekorvausta. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden vaatteet kuluvat ja likaantuvat, sekä joka säähän tulee olla sopiva vaatetus. Suojavaaterahaa voitaisiin aloitteen mukaan maksaa työntekijöille, jotka ovat suorassa asiakastyössä.

Valtuustoryhmä kirjoittaa aloitteessaan, että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn vuonna 2020 tekemän kyselyn mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden pitää pestä vaatteet lähes päivittäin, koska vaatteissa on ”ruokaa, räkää, kyyneleitä ja kuraa”. Kyselyn mukaan suojavaatekorvausta maksetaan 50–100 euroa vuodessa niissä kunnissa, joissa käytäntö on olemassa. Naapurikunta Ylöjärvi on aloitteen mukaan juuri päättänyt maksaa suojavaatekorvausta 150 euroa vuodessa.

”Suojavaatekorvauksen maksaminen toisi pienen helpotuksen vaatekuluihin, vaikkei se kaikkia kuluja kattaisikaan ja olisi samalla arvostuksen osoitus varhaiskasvatuksen työntekijöiden tärkeästä työstä”, sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kirjoittaa aloitteessaan.