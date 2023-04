Toukokuussa on tulossa hakuun 9 tonttia Sammalistosta.

Etelä-Nokialla sijaitsevat Sammaliston ja Tervasuon yhteenkasvaneet asuinalueet laajenevat lähivuosina, kun Nokian kaupunki luovuttaa alueilta noin 100 uutta omakotitonttia. Sammaliston asuinalueelta tulee haettavaksi 9 omakotitonttia toukokuussa 2023, tiedottaa Nokian kaupunki. Tervasuolta luovutetaan noin 100 uutta omakotitonttia vuodesta 2024 alkaen.

Sammaliston tonttihaku alkaa 12. toukokuuta ja päättyy 29. toukokuuta kello 12. Hakuun tulevat omakotitontit sijaitsevat uuden rauhallisen tonttikadun, Kaapinsuojakujan, varrella ja rajoittuvat viher- ja metsäalueisiin. Uusien omakotitonttien rakennusoikeus on 260 kerrosneliömetriä ja tonttien koot ovat 1 050–1 250 neliömetriä. Asuinrakennuksen lisäksi tontille voi rakentaa erillisen ulkovaraston tai autotallin.

Lue lisää: Tervasuo ja Sammalisto saivat uudet ohjeet rakentamiseen – Uudistalot on rakennettava harjakattoisiksi

”Sammalisto ja Tervasuo tarjoavat tuleville asukkaille niin kasvavan kaupungin palvelut kuin luonnonrauhaa Naulonvuoren ulkoilumaastojen kupeessa. Tilavat tontit antavat joustavat mahdollisuudet rakentamiseen, sillä alueen kaava ja rakentamistapaohjeet sallivat niin hirsi-, puu- kuin kivitalonkin”, tonttipäällikkö Harri Järvenpää kertoo kaupungin tiedotteessa.

Järvenpään mukaan Sammaliston tontit ovat heti rakennettavissa. Omakotitalo on rakennettava kolmen vuoden kuluessa. Laajentuvan asuinalueen uuden osan kunnallistekniikka on valmistunut, joten tonteille voi mennä itsenäisesti tutustumaan. Tontit on merkitty maastoon kyltein ja niiden rajanurkat merkitään puupaaluilla.

Nokian kaupunki luovuttaa myymällä tai vuokraamalla yhdeksän uutta omakotitonttia Sammalistosta uuden Kaapinsuonkujan varrelta.

Tonttiarvontaa voi seurata verkossa

Sammaliston tonttiarvontaan voivat osallistua vain yksityishenkilöt, jotka eivät ole saaneet omakotitalotonttia Nokian kaupungilta viimeisen viiden vuoden aikana eli 12.5.2018 jälkeen.

”Sammaliston tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Vuokratontin voi myös myöhemmin lunastaa itselleen halutessaan, tontti-insinööri Arto Heikkinen kertoo tiedotteessa.

Tarkat tiedot tonteista sekä hakuohjeet ja -lomakkeet julkaistaan tonttihaun alkaessa 12. toukokuuta omakotitonttien karttasovelluksessa kaupungin verkkosivustolla.

Tonttihaun päättymisen jälkeen järjestetään julkinen tonttiarvonta tiistaina 6. kesäkuuta kello 16. Tonttiarvonta striimataan Nokian kaupungin YouTube-kanavalla. Liittymislinkki tonttiarvontaan julkaistaan toukokuun aikana kaupungin verkkosivuilla.

Sammaliston tontti-ilta verkossa

Sammaliston omakotitonteista kiinnostuneille järjestetään tontti-ilta verkkotapahtumana keskiviikkona 3. toukokuuta kello 17 alkaen. Tontti-illassa esitellään hakuun tulevat uudet omakotitontit ja hakuohjeet sekä luovutusehdot. Lisäksi kerrotaan muun muassa alueen asemakaavasta ja rakennusmääräyksistä sekä liittymisestä vesihuoltolaitokseen.

Tontti-iltaa varten voi lähettää etukäteen kysymyksiä tontteihin tai rakentamiseen liittyen. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse perjantaihin 28. huhtikuuta mennessä osoitteeseen: arto.heikkinen@nokiankaupunki.fi.

Nokian kaupungin asiantuntijat vastaavat kysymyksiin tontti-illan aikana. Myös tapahtuman aikana voi esittää kysymyksiä chatissa. Liittymislinkki tontti-illan verkkotapahtumaan on julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.nokiankaupunki.fi/tervasuo-sammalisto.