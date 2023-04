Lääkäreistä on niin kova pula, että sijaisetkin pitää rekrytoida vuotta aiemmin: ”Jos ei silloin ole värväämässä, peli on menetetty”

Pirkanmaalla oli huhtikuussa täyttämättä 12 terveyskeskuslääkärin paikkaa. Se on vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Sijaisia hankitaan noin vuodeksi eteenpäin. Henkilöstövuokrausyrityksen toimitusjohtajan mukaan Pirkanmaalla käytetään vuokralääkäreitä vähemmän kuin muualla.

Pirkanmaan hyvinvointialueella on sijaisten hankinnassa onnistuttu hyvin, mutta se edellyttää, että sijaistarvetta luodataan vuodeksi eteenpäin. Pirkanmaalla on täyttämättä 12 terveyskeskuslääkärin vakanssia huhtikuussa 2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueella (Pirha) on rekrytoitu valmistuvista lääkäreistä sijaiset täksi kesäksi jo vuosi sitten. Vastaanottotoiminnan toimialuejohtaja Sari Mäkinen Pirkanmaan hyvinvointialueelta sanoo, että äkillisiin sijaisuuksiin on hyvin vaikea löytää tekijöitä ja siksi on oltava liikkeellä jopa noin vuotta aiemmin. Hänen mukaansa terveyskeskusten lääkäritilanne on hyvä Pirkanmaalla, mutta pulaakin on.