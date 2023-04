Kaavaehdotus on nyt nähtävillä. Muistutuksia kaavamuutoksesta voi jättää 15. toukokuuta asti.

Kuusiston, Lehtiniemen ja Urhatun rantoja ja rantamaisemia koskeva osayleiskaavamuutos on edennyt luonnosvaiheesta ehdotukseen. Tavoitteena kaavamuutoksessa on ollut kehittää Tervasuon, Sammaliston ja Pyhäjärven välisestä alueesta rannan läheinen viihtyisä pientaloasuinalue. Rantojen Nokia on yksi kaupunkistrategian teemoista.