Saako Siuro-Linnavuoren päiväkoti lähes 1,8 miljoonaa euroa lisämäärärahaa? Nokian valtuusto järjestää ylimääräisen kokouksen

Huhtikuun alussa kaupunginhallitus valitsi viisi eri urakoitsijaa päiväkodin rakentamiseen.

Nokian kaupunginvaltuusto järjestää ylimääräisen sähköisen kokouksen maanantaina 17. huhtikuuta. Kokouksessa käsitellään Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin lisämäärärahaa, jota tarvittaisiin 1 766 550 euron verran.

Päiväkodille myönnettiin marraskuussa rakennuslupa. Uusi päiväkoti rakennetaan Siurontien varteen Kustaankadun ja Lukkisalmentien väliin. Päiväkotiin tulee 126 paikkaa, mikä tarkoittaa kuutta ryhmää, ja työntekijöiden määrä on noin 30. Kooltaan päiväkoti on noin 1 760 neliötä. Energiamuotona on maalämpö, ja rakennusluvan mukaan kaivoja saa porata 13 kappaletta.