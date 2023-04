Tällaisista asunnoista on nyt ylivoimaisesti suurin pula kaupunkiseudulla – asiantuntija avaa asuntokaupan trendejä ja kysymysmerkkejä

Kiinteistömaailma julkaisi kuluvan vuoden arvionsa siitä, millainen on asuntokaupan tilanne Tampereella ja lähialueilla. Asiantuntija kertoo nyt, mikä asuntosijoittajia kiinnostaa ja miksi.

Asuntokauppa koki kolauksen sodan luoman epävarmuuden, korkojen nousun ja energiakriisin vuoksi. Ennen sitä koronakriisi sai asuntojen hinnat nousemaan muutaman vuoden ajan.

Nyt Kiinteistömaailma Tampere Hämeenkadun, Lempäälä Ideaparkin ja Nokian yrittäjä Tero Naskali kertoo, että Tampereen seudun asuntokauppa näyttää elpymisen merkkejä.

Perheasunnoista on pulaa

Tampereella suurin kysyntä kohdistuu tällä hetkellä omaan käyttöön hankittaviin perheasuntoihin.

”Varsinkin remontoidut tai uudehkot rivitalokolmiot, -neliöt ja -viisiöt, samoin kuin uudet omakotitalot tai sellaiset, jotka eivät isoa remonttia tarvitse, menevät kaikkein parhaiten kaupaksi tällä hetkellä.”

Remontoimattomat talot eivät ole juuri nyt suosittuja, koska remontointi on kasvaneiden rakennuskustannusten vuoksi tällä hetkellä kallista.

Uudella omakotitalolla tarkoitetaan 2000-luvun taitteessa tai sen jälkeen valmistunutta omakotitaloa. Naskali avaa, että tuossa kohtaa taloihin tuli koneellinen ilmanvaihto ja vaatimukset eristeille ja vesieristeille tiukentuivat.

”Se on monelle asiakkaalle vedenjakaja, jota etsitään.”

Sijoitusasunnot eivät vieläkään vedä

Etenkin yksiöistä on tällä hetkellä jopa liikatarjontaa. Asuntokaupassa näkyy edelleen korkojen nopean nousun aiheuttama shokkivaikutus.

”Sijoittajilla on kolme komponenttia. Ne ovat asunnon hinta, vuokran määrä ja korkotaso. Vuokraa ei pysty tällä hetkellä paljoakaan korottamaan, jotta kohde pysyy kilpailukykyisenä. Asunnon hinta pysyy muuttuvana ja korko on se mikä on, eli tällä hetkellä sellainen, että se kurittaa sekä taloyhtiöitä että sijoittaja-asiakkaita.”

Naskali sanoo, että juuri sijoituskysynnän elpyminen on tällä hetkellä asuntokaupan suurin kysymysmerkki.

”On monia esimerkkejä siitä, että ollaan hankittu sijoitusasunto, ja se on saatu vuokrattua, mutta kassavirta pyörii kuukausittain monia satoja euroja pakkasella. Syynä on nykyisen vuokratason ja korkotason välinen erotus.”

Kiinnostus taloyhtiön tiedoista kasvaa

Mutta mikä ostajia sitten asuntoa ostettaessa tällä hetkellä Tampereen alueella kiinnostaa? Listalta löytyy taloyhtiön korjaushistoria, putkiremontti, lämmitysmuoto, yhtiövastikkeen muodostuminen ja sähköauton latauspisteet.

Naskali huomauttaa, että trendiin vaikuttaa etenkin se, että pankit ovat nykyään entistä enemmän kiinnostuneita taloyhtiön historiasta. Siitä ollaan silti myös ostajapuolella huomattavasti entistä kiinnostuneempia.

Kiinnostus lämmitysmuotoa kohtaan osoittaa, että syksyn energiakriisi on asiakkaiden mielessä edelleen. Sähköauton latauspiste puolestaan liittyy siihen, että sähköautoilu on entistä suositumpaa.

”Rivitaloasuntoja, joissa sähköauton latauspiste löytyy, on hyvin vähän. Mutta se on varmasti monessa taloyhtiössä harkinnassa.”

Naskali haluaa muistuttaa, että vaikka hinnat ovat laskeneet, niin osa asunnoista ei ole palautunut edes sille tasolle, jolla ne olivat ennen koronakriisin aiheuttamaa asuntojen hinnannousua.

”Jos oman asunnon hinta on laskenut, niin on todennäköisesti halutun seuraavan kohteenkin.”