Pirkan opistoon valittiin uusi rehtori – ”Olen sydämeltäni pedagogi, opettaja ja toiminnan kehittäjä”, hän sanoo

Mika Hagelin on syntynyt Utsjoella, mutta muutti vanhempiensa mukana etelämpään jo 7-vuotiaana. Pääosan elämästään Hagelin on viettänyt Savonlinnassa, Lahdessa hän on asunut viimeiset 19 vuotta. Hagelin aloittaa Pirkan opiston rehtorin virassa 1. kesäkuuta, perehdytysjakso alkaa jo toukokuun alussa.