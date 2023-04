Näin Nokian kaupunginjohtaja kommentoi vaalitulosta: ”On harmi, että useampi ehdokas ei päässyt läpi”

Nokian kaupunginjohtaja pitää tärkeänä sitä, että kaupungista pääsi läpi kansanedustajaehdokas. Hänen mielestään Nokialla olisi mahdollisuus saada useampiakin edustajia.

Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen on iloinen siitä, että Nokia sai oman kansanedustajan Marko Asellin (sd). Kaupunginjohtaja on kuitenkin hiukan harmissaan siitä, että Nokialta läpi pääsi vain yksi ehdokas. Hänen mielestään etenkin nokialaisehdokkaiden kärkiviisikossa olisi ollut potentiaalia enempäänkin.

Nokialaisista ehokkaista eniten ääniä saivat Asellin lisäksi Jari Kinnunen (kok), Maria Asunta (ps), Anne Nyman (vas) ja Emilia Vuorinen (liik).

Yhden asian Väätäinen tekee kuitenkin selväksi: ”On selvää, että äänestäjien antamaa tulosta on kunnioitettava.”

Väätäinen tosin toivoi, että äänestysprosentti olisi Nokialla kivunnut hiukan korkeammaksi.

Maaliskuussa Väätäinen kirjoitti Nokian Uutisiin mielipiteen, jossa hän toivoi nokialaisten äänestävän oman kaupunkinsa ehdokkaita.

”Viestini on edelleenkin se, että Nokialta on mahdollisuudet saada useampi kansanedustaja. On hienoa, että yksi kansanedustaja, mutta olisi mahdollista saada ainakin kaksi kansanedustajaa lisää, jos nokialaiset äänestäisivät nokialaisia kärkiehdokkaita”, Väätäinen sanoo nyt.

Hän käyttää vertailukohtana naapurikunta Sastamalaa, jossa näissä eduskuntavaaleissa menivät läpi Arto Satonen (kok) ja Miko Bergbom (ps). Väätäinen laski, että Sastamalassa kokoomukselle annetuista äänistä peräti 80 prosenttia meni Satoselle ja perussuomalaisille annetuista äänistä liki 70 prosenttia Bergbomille.

Vastaavasti Nokialla Jari Kinnunen sai kokoomukselle annetuista äänistä noin kolmasosan ja Maria Asunta perussuomalaisille annetuista äänistä vajaat 20 prosenttia. Perussuomalaisista ehdokkaista Nokialla eniten ääniä sai Sastamalan Miko Bergbom.

”Tässä on se ero.”

Entä mitä merkitystä kaupungille on sillä, että sieltä on oma kansanedustaja? Varsin paljon, toteaa Väätäinen ja luettelee useamman syyn. Hän sanoo, että ensinnäkin oman alueen kansanedustajilla on tietoa siitä, millaisia tarpeita omassa kotikaupungissa on.

”Tätä tietoa, olosuhteita ja tarpeita he [kansanedustajat] pystyvät peilaamaan lainsäädäntötyössä. On tärkeää, että kansanedustajilla on tietoa eri tyyppisten kuntien tilanteista.”

Väätäisen mukaan tärkeää on myös se, että kunta saa oman kansanedustajan kautta tietoa valtakunnan tasolta ja mahdollisista uudistuksista. Lisäksi on mahdollista, että kansanedustajat pystyvät vaikuttamaan erityistilanteissa kunnan hyväksi. Väätäinen mainitsee esimerkkinä sen, että päättyneellä kaudella kansanedustajat Marko Asell ja Jari Kinnunen tekivät töitä sen eteen, että Miharintien perusparannukseen saatiin valtiolta rahaa.

Yhtenä tärkeänä seikkana Väätäinen pitää sitä, että erityisesti kokeneilla kansanedustajilla on vaikuttajaverkostoa, josta myös kaupunki voi hyötyä.

”Kyllä sillä on merkitystä, että Nokian kokoisella kaupungilla on oma kansanedustaja – tai vielä mieluummin omia kansanedustajia.”