Haastatteluhetkellä Kinnusella on kasassa 2 477 ääntä.

Tilaajille

Kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnunen viettää vaalivalvojaisiaan Nokian Keilaamolla. Mukana on sekä työtovereita, sukua että ystäviä. Kuvassa Kinnusen tyttäret Carita Kinnunen (vas.) ja Laura Kinnunen.

Kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnunen viettää vaalivalvojaisiaan Nokian Keilaamolla. Ennakkoäänet on nyt laskettu ja näillä näkymin toinen kausi eduskunnassa on edessä. Kinnunen on toinen viime kauden nokialaisista kansanedustajista Marko Asellin (sd) ohella.