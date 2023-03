Nokian kaupungin rakenteilla olevan palloiluhallin perustuksiin valettiin aikakapseli – tätä kaikkea siellä on

Kankaantaankadulle parhaillaan rakennettavan Nokian uuden palloiluhallin perustuksiin on tänään valettu aikakapseli, joka pitää sisällään viestin tulevaisuuteen, kertoo Nokian kaupunki tiedotteessaan.

Lisäksi aikakapselissa on muun muassa BC Nokian lapaset ja Nokian KrP:n pelipaita sekä saatekirje. Saatekirje alkaa kaupungin tiedotteen mukaan näin:

Hyvä lukija,

Olet avannut tulevan palloiluhallin rakenteisiin upotetun aikakapselin. Mikäli kaikki on mennyt suunnitelmien mukaisesti, palloiluhalli ei ole enää uusi, eikä sen nimikään välttämättä ole palloiluhalli. Rakennus on todennäköisesti tullut lopulta tiensä päähän ja aikakapseli on kaivettu esiin. Todennäköisesti suunnitelmissa on jotain uutta ja innovatiivista, aivan kuten meilläkin tällä hetkellä….

Aikakapselista pilkottaa ainakin BC Nokian väreihin kudotut lapaset.

Aikakapseli on teräksinen sylinteri, jonka on tarkoitus säilyä sisältöineen yhtä kauan kuin rakennuksenkin. Kun tuleva palloiluhalli joskus tulevaisuudessa puretaan tai sitä laajennetaan, aikakapseli on tarkoitus kaivaa esiin ja kapselin voi avata vasta silloin.

Aikakapseli on noin 50 senttiä pitkä ja sen halkaisija on 14,5 senttiä. Sen sisällä on Nokian kaupungin ja BC Nokian saatesanat, Nokian KrP:n pelipaita, BC Nokian lapaset, maanantain 27.3.2023 Nokian Uutiset, palloiluhallin rakennuttamisesta tehty investointipäätös sekä Visit Nokian sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan esitteitä. Aikakapseliin kerättiin materiaalia, joka kuvaa 2020-luvun nokialaista elämää, seuratoimintaa ja kaupungin tarjoamia palveluita.