Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivänä on sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänen kohdalleen äänioikeusrekisteriin. Vaalipäivän äänestyspaikan voi tarkistaa äänestäjälle ennen vaaleja postitse tai sähköisesti Suomi.fi Viestit-palvelussa lähetetystä äänioikeusilmoituksesta.

Nokialla on kaksi uutta äänestyspaikkaa

Nokialla on kaksi uutta vaalipäivän äänestyspaikkaa, muut kahdeksan ovat tuttuja aiemmista vaaleista. Kankaantaan äänestysalueen uusi äänestyspaikka on Nokian vanha lukio (Kylmänojankatu 3) ja Koskenmäen äänestysalueen uusi äänestyspaikka on Emäkosken koulu (Ruskeepäänkatu 30).

Äänestysalueet ja -paikat ovat:

001 Keskusta, Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta (Hiomo-Sali), Välikatu 11

002 Kankaantaka, Nokian vanha lukio, Kylmänojankatu 3

003 Myllyhaka, Myllyhaan koulu, Hirsimäenkatu 30

004 Asemantaka, Alhoniityn koulu, Nokitie 3

005 Haavisto, Harjuniityn koulu, Lautamiehenkatu 1

006 Koskenmäki, Emäkosken koulu, Ruskeepäänkatu 30

007 Ketolanmäki, Koskenmäen koulu, Ketolanmäenkatu 2

008 Siuro, Linnavuoren koulu, Linnavuorentie 17

009 Tottijärvi, Tottijärven koulu, Opintie 1

010 Vihola, Viholan koulu, Toukokatu 1

Ajokortti, passi tai muu kuvallinen todistus henkilöllisyydestä mukaan äänestyspaikalle

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esimerkiksi ajokortilla, passilla, kuvallisella KELA-kortilla tai poliisin antamalla henkilökortilla.

llmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Nokia kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin ja nokialaiset äänestävät Pirkanmaan vaalipiirin ehdokkaita. Kotikunta, jonka mukaan vaalipiiri määräytyy, on se kunta, jossa äänestäjän virallinen kotipaikka oli perjantaina 10.2.2023.