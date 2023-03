Takatalvi voi saada muuttolinnut palaamaan takaisin etelämmäs – Koiraslinnut saapuvat ensimmäisinä valtaamaan hyvät reviirit

Ensimmäiset muuttolinnut ovat jo saapuneet Pirkanmaalle.

Lähimuuttajat Itämeren eteläreunalta lentävät nyt Pirkanmaalle. Toukokuussa saapuvat sitten Afrikasta saakka muuttavat. Lintujen kevätmuuton tilanteesta kertoo Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen suojeluvastaava Jukka T. Helin. Nokialla on jo nähty koirashaapana ja Valkeakoskella tukkasotkakoiras.

”Ensimmäisenä Pirkanmaalle yleensä saapuvat muuttolinnut ovat tulleet maakuntaan. Laulujoutsenia ja kurkia alkaa näkyä. Sastamalassa on jo havaittu yli sadan linnun joutsenparvia pelloilla.”

Sastamalan Soinilassa on jo nähty 229 laulujoutsenta. Usein Pirkanmaan ensimmäisiä muuttolintuhavaintoja tehdään juuri Sastamalassa, joka on Lounais-Pirkanmaata. Vähän myöhemmin havaintoja tulee Itä- ja Pohjois-Pirkanmaalta.

Vesilinnuista on havaittu telkkiä ja hanhia. Kanadanhanhet, metsähanhet ja merihanhet jäävät lepäilemään ja ruokailemaan lumettomille pelloille ja jatkavat sitten matkaansa. Noin kymmenkunta paria merihanhia on jäänyt pesimään Sastamalaan.

Ylipäätään lintujen talvehtiminen on lisääntynyt Pirkanmaalla, kun talvet ovat lämmenneet. Silti monet linnut kuolevat talven pakkasilla.

Jukka T. Helin luettelee lisää Pirkanmaalla havaittuja muuttolintuja. Merikotkien muutto jatkuu. Hiirihaukkoja on havaittu, ja tällä viikolla oli laskettu yhtenä päivänä 23 muuttavaa hiirihaukkaa. Varpushaukkojakin on havaittuja, sekä ensimmäiset muuttavat piekanat. Sastamalassa on nähty pari muuttohaukkaa.

Koiraslinnut pyrkivät tulemaan ensin, jotta ne saavat hyvät reviirit ja pesimäpaikat. Näin on esimerkiksi peipoilla.

Koukkujärven kaatopaikka, Viinikanlahti, Teivaalan pellot

Nokian Koukkujärven kaatopaikka on nyt ollut hyvin suosittu tarkkailupaikka. Tampereella Helin pitää Viinikanlahtea hyvänä paikkana havainnoida kevään ja muuton edistymistä. Siellä on jo nähty ensimmäiset naurulokit ja selkälokit.

Ylöjärvellä esimerkiksi Teivaalan pelloilla on nähty pulmusia. Pulmunen on vaalea, mustavalkoinen lintu. Nokian Alasenlahdella ja Sastamalan pelloilla on nähty aika suuria parvia pulmusia.

”Ne etsivät lumettomia paikkoja, kuten teiden varsia tai navettojen lähellä sulia lantakasoja. Niitä kannattaa katsella peltojen reunoilta. Jos tulee takatalvi, se saattaa pysäyttää muuton, ja pulmuset voivat jäädä viipymään pitemmäksi ajaksi Pirkanmaalle. Sadan tai parin sadan linnun pulmusparvi on komea näky, kun se välkehtii pellon päällä. Niitä kannattaa katsoa nyt. Pulmunen ei pesi Pirkanmaalla, vaan menee yleensä tästä nopeasti yli.”

Selviävätkö muuttolinnut takatalvesta?

Tampereen seudulla on välillä ollut jo lämpimämpää ja satanut vettä. Sitten on taas saatu räntää ja lunta sekä välillä yöpakkasia. Miten muuttolinnut suhtautuvat edestakaisin sahaavaan kevätsäähän?

”Viime viikon aikana on ollut ihan hyvää muuttosäätä. Kevätmuutto käynnistyi näkyvästi maaliskuun puolenvälin jälkeen. Nyt kun sää viilenee ja lunta tulee 5–10 senttiä, niin muutto pysähtyy ja osa linnuista palaa takaisin etelämmäs. Ne menevät sen verran kuin on välttämätöntä. Säästä riippuen ehkä etelärannikon tuntumaan, jos siellä on maa sulana.”

Muun muassa töyhtöhyyppä- ja kiuruparvet ovat palanneet takaisinpäin, kun sääolosuhteet ovat muuttuneet ikäviksi.

Myös ensimmäisiä muuttavia sarvipöllöjä on havaittu Pirkanmaalla.

Jukka T. Helin vinkkaa muuttajien lisäksi myös täällä pesivistä pöllöistä.

”Pöllöjen soidin on nyt menossa. Nyt on juuri sopiva ajankohta käydä kuuntelemassa niitä metsissä. Lehtopöllön ääntä voi kuulla myös kaupunkiseudullakin, esimerkiksi Kaukajärvellä, Hervannassa ja Peltolammilla. Lehtopöllöillä on siellä reviirit. Lehtopöllön ääni kuulostaa kissan naukumiselta, ja voi olla vähän karmivakin. Lehtopöllön toinen nimi onkin kissapöllö.”