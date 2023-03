Ennakkoäänestys alkoi Nokialla – 82-vuotias Oiva Paloneva oli ensimmäinen äänestäjä

Nokialla on tällä kertaa yksi uusi ennakkoäänestyspaikka, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Ennakkoon voi äänestää viikon ajan eli ensi viikon tiistaihin saakka.

Ennakkoäänestyspaikan järjestelyvastaava Juhani Pynttäri ja vaalitoimitsijat Sini Väisänen ja Jarkko Honkanen sekä Nokian keskusvaalilautakunnan sihteeri Minni Leskinen järjestivät Virran äänestyspaikan kuntoon keskiviikkoaamuna. Paikalla oli myös varmuuden vuoksi ict-asentaja Teemu Savukoski, joka toimii vaalipäivystäjänä. Nokian ennakkoäänestyspaikoilla on yhteensä 18 vaalitoimitsijaa .

Pynttäri kertoo, että etukäteen koulutuksessa on käyty läpi vaalilaki ja koko prosessi.

”Kaikki tietokoneet on koeponnistettu. Laitetaan paikat kuntoon täällä, ja sitten mylly käyntiin.”

Puolueuskollinen äänestäjä tuli heti

Ensimmäisenä Virtaan tulee käyttämään äänioikeuttaan Oiva Paloneva. Hän on ajoissa liikkeellä, mutta ei suinkaan niin sanottu liikkuva äänestäjä. Paloneva on nimittäin 82-vuotias, ja hän on äänestänyt koko ikänsä samaa puoluetta.

”Ehdokas oli helppo valita. Henkilö, joka on mukana täällä monessa touhussa. Se ajaa eläkeläisten asioita ja varmasti pääsee eduskuntaan”, Paloneva sanoo.

Ennakkoäänestyksen ensimmäisen tunnin aikana Virtaan saapuu äänestäjiä tasaiseen tahtiin noin neljäkymmentä. Paikalle tulee myös pariskunta, joka kertoo halunneensa äänestää ensin Prismassa, mutta siellä oli ollut pitkä jono, joten he olivat kääntyneet ympäri ja tulivatkin äänestämään Virtaan.

Vaalitoimitsijana Pynttäri on jo konkari, Väisänen ja Honkanen taas ovat ensimmäistä kertaa tehtävässä. ”Laittakaa vaalikuoret sitten kahdenkymmenen kappaleen nippuihin ja niput kumilenkillä kiinni”, Pynttäri neuvoo toimitsijoita.

Uusi ja esteetön Virta

Nokialla vanhoja tuttuja ennakkoäänestyspaikkoja ovat kauppakeskus Citymarket ja Prisma. Uusi ennakkoäänestyspaikka on kirjasto- ja kulttuuritalo Virta.

Minni Leskinen sanoo, että Citymarketissa ja Prismassa äänestetään samalla kun siellä käydään muutenkin asioilla.

”Virta on rauhallinen ja tänne voi tulla ajan kanssa”, Leskinen toteaa.

Lue lisää: Salama Kankkunen, 3, testasi minikokoisen äänestyspaikan Virrassa – Lapset ja nuoret saavat harjoitella äänestämistä omien aiheiden avulla

Äänioikeus on käytetty. Oiva Paloneva laittaa äänestyslipukkeen kuoreen. Selin vaalitoimitsija Sini Väisänen.

Virrassa äänestyspiste sijaitsee ensimmäisen kerroksen yhdistetyssä Paja ja Mylly -tilassa, johon pääsee Välikadun puoleisesta sisäänkäynnistä silloin, kun kirjasto on suljettuna.

Virran ennakkoäänestystila on esteetön, ja invapysäköintipaikat sijaitsevat suoraan Välikadun sisäänkäynnin edessä.

Nokian kaikki ennakkoäänestyspaikat ovat auki arkisin kello 9–20 ja viikonloppuisin kello 10–16.

Äänestäjällä tulee olla mukana henkilöllisyystodistus kuten ajokortti, passi, kuvallinen KELA-kortti tai poliisin antama henkilökortti. llmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan ennakkoäänestyspaikkaan.

Äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon millä tahansa paikkakunnalla yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Sen sijaan vaalipäivänä 2. huhtikuuta voi äänestää vain oman äänestysalueen äänestyspaikassa.