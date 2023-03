Pirkanmaalla on todettu nyt normaalia enemmän streptokokki A -tartuntoja – Salakavala bakteeri voi romahduttaa potilaan tilan nopeasti

Bakteeri tarttuu kosketuksesta tai pisaratartuntana. Yleisimmin streptokokki A -bakteeri aiheuttaa nielutulehduksen. Joskus bakteerista voi seurata vakavia oireita.

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystävä infektiolääkäri Petrus Säilä kertoo, että Pirkanmaalla on nyt todettu normaalia enemmän streptokokki A -tartuntoja. Epidemiasta ei kuitenkaan hänen mielestään voida puhua, sillä on luonnollista, että tartuntojen määrä vaihtelee vuosittain.

”Aiemminkin on ollut vuosia, että tartuntojen määrä nousee moninkertaiseksi edellisiin vuosiin verrattuna, ja sitten määrä taas vähenee.”

Säilän mukaan bakteeri voi tarttua kosketuksesta, jos iholla on streptokokki A -bakteeria, tai pisaratartuntana, jos nielussa on streptokokki A -bakteeria. Yleisimmin streptokokki A -bakteeri aiheuttaa tonsilliitin eli nielutulehduksen.

”Tonsilliitti-nielutulehduksessa tulee kova kurkkukipu ja kuume. Nielurisoissa on usein peitteitä, mutta joskus nielussa voi olla vain punoitusta, turvotusta ja kipua. Voi tulla nielemisvaikeus, ja osalle voi tulla paisekin nieluun.”

Streptokokki A voi ilmeisesti oireilla myös takapuolessa peppuangiinana?

”Peppuangiina ei ole varsinainen lääketieteellinen termi, mutta peräaukon seudullakin voi olla streptokokki A-infektio.

Etenkin lapsille voi tulla peräaukon seudulle punoitusta, kutinaa ja kipua. Peräaukon seutu voi olla tulipunainen ja ärtyneen näköinen. Silloin bakteeri on aiheuttanut paikallisen tulehduksen peräaukon seudun iholla.

Streptokokki A voi aiheuttaa myös märkärupea. Silloin iholla on märkiviä, punoittavia läiskiä. Märkärupi on lapsilla tyypillisempi kuin aikuisella, mutta voi se aikuisellekin tarttua.”

Säilän mukaan peppuangiinaa voisi esiintyä aikuisillakin, mutta tavallisimmin lapset koskettelevat takapuolta sormillaan. Sitä kautta bakteeri päätyy peräaukon seudulle.

Kuinka yleistä on, että perusterve kuolee streptokokki A -infektioon?

”Kyllähän se todella harvinaista on. Mutta jos bakteeri pääsee vereen, kyse on sepsiksestä eli verenmyrkytyksestä, ja siihen voi kuolla ihan terve ihminenkin, on sitten lapsi tai nuori aikuinenkin. Bakteeri on sen verran ärhäkkä. Ei tiedetä, miksi joillekin tulee bakteerista hallitsematon infektio. Valtaosa heistäkin paranee, kun he pääsevät hoitoon ja saavat antibiootteja.

Kansa on puhunut lihansyöjäbakteerista, johon voi kuolla nuoria aikuisiakin. Lihansyöjäbakteerilla tarkoitetaan streptokokki A:n aiheuttamaa ruusutulehdusta, johon kuuluu, että esimerkiksi jalka punoittaa ja nousee kuume. Tulehdus menee syvemmälle ihon alle, muttei yleensä lihaskalvon alle. Kyseessä on nekrotisoiva faskiitti, johon liittyy iso kuolleisuus. Koko kuolioon mennyt ihonalainen kudos joudutaan poistamaan.”

Onko streptokokki A lapsille vaarallisempi kuin aikuisille?

”Ei, kyllä se on aikuisillekin vaarallinen, mutta lapset ovat helposti toisiinsa lähikontaktissa, ja siksi bakteeri leviää esimerkiksi päiväkotiepidemioina.

Nielutulehdusta ja ihotulehdusta hoidetaan antibiootilla. Jos streptokokki pääsee aiheuttamaan verenmyrkytyksen, sitä hoidetaan suoneen annettavalla antibiootilla.”

Kuinka vaikeaa lääkärin on erottaa streptokokki A -bakteeri muista sairauksista?

”Diagnostiikka on aika selkeä: Usein otetaan pikatesti ja nieluviljely. Nieluviljely on tarkin.”

Millaisista oireista pitää hakeutua lääkäriin?

”Jos kurkku tulee äkillisesti hyvin kipeäksi ja on huono olo ja kuumetta, kannattaa käydä näyttämässä. Kyllä lääkäriin saa tulla, jos on kipeä. Jos on muita flunssan oireita, kuten nuhaa ja yskää, silloin ei niinkään tarvitse mennä lääkäriin. Jos perheessä on useita oireilevia, kaikilta saatetaan ottaa testi.”

Onko streptokokki A -infektio aina vakava?

”Ei se aina ole. Se voi olla vain märkärupi. Oireileva tulehdus vaatii antibioottihoidon. Muuten se voi kehittyä vakavaksi sepsikseksi.”

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin mukaan lasten vakavien A-ryhmän streptokokki-infektioiden esiintyvyys on lisääntynyt maailmanlaajuisesti 1980-luvun puolivälin jälkeen, ja kuolleisuus infektioihin on pysynyt suurena tehokkaasta hoidosta huolimatta.

Mitkä voivat olla syinä lisääntymiseen ja suureen kuolleisuuteen hoidosta huolimatta?

”Ei oikein tiedetä, miksi vakavia infektioita aiheuttavat kannat vaihtelevat. Niiden määrä on jostakin syystä lisääntynyt. Toki on niin, että ihmiset maapallolla lisääntyvät ja lähikontaktit lisääntyvät.

Sepsikset voivat olla salakavalia, koska kyseessä voi olla ihan terve lapsi tai nuori, jotka eivät yleensä saa vakavia tauteja, mutta streptokokki A pystyy sellaisen aiheuttamaan. Valtaosa selviää verenmyrkytyksestäkin. Vain pieni prosentti kuolee.”

Terve neljävuotias lapsi kuoli helmikuun lopussa Jyväskylässä streptokokki A -bakteerin aiheuttamaan infektioon.

”Joskus bakteeri voi olla niin salakavala ja nopea, että potilaan tila huononee nopeasti. Se on se suurin sudenkuoppa. Aluksi henkilö voi olla ihan hämäävän hyväkuntoinen, ja vuorokauden kuluttua hän voi mennä erittäin huonoon kuntoon.”