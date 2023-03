Nokian Vesi aikoo rakentaa kauttaaltaan katetun laitoksen. ”Sinne ei tule ulkona porisevia altaita, mikä voi olla mielikuva puhdistamoista”, sanoo Nokian veden toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen.

Nokian kaupungin omistama Nokian Vesi oy rakentaa oman jätevedenpuhdistamon Nokianvirran rannalle. Aiemmin se aiottiin tehdä yhdessä Essity-yhtiön kanssa, mutta suunnitelma on muuttunut. Puhdistamon rakentaminen alkaa tänä vuonna.

Nokian Veden toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen kertoo, että ratkaisu tehtiin vuosi sitten. Pehmopaperia Nokialla valmistava ruotsalainen Essity päätyi saneeraamaan oman puhdistamonsa, ja yhtiö myi huhtikuussa 2022 Nokian puhdistamoa varten 1,5 miljoonalla eurolla yhdeksän hehtaarin tontin naapuristaan.

Puhdistamon rakentamisen salliva asemakaava tuli lainvoimaiseksi vuoden 2022 alussa. Paikka on sama, johon yhteinen puhdistamo aiottiin rakentaa. ”On olennaista, että puhdistamo on omalla tontillaan, sillä puhdistamon pitää sijaita paikalla pitkään”, Laukkanen sanoo. ”Puhdistamolle tulee oma tie teollisuusalueen reunaa pitkin. Toisella puolella olevan korkean harjun vuoksi puhdistamo ei näy sillä puolella asukkaille.”

Tehtaan takana kulkeva harju peittää asukkaiden näkymät tehdasalueelle.

Nokian Vesi aikoo rakentaa kauttaaltaan katetun ja ympäristöön sopivan laitoksen. ”Sitä voi verrata normaaliin teollisuuslaitokseen. Sinne ei tule ulkona porisevia altaita, mikä voi olla mielikuva puhdistamoista.”

Mitoitusta suurennettu

Laukkanen kertoo, että tonttikaupan jälkeen puhdistamon rakentamista on valmisteltu. Esimerkiksi Nokianvirran pohja on kaikuluodattu ja on otettu sedimenttinäytteitä. ”Sieltä ei ole löydetty mitään hälyttävää”, hän sanoo. ”Myös tontilla on tehty pohjatutkimukset, ja niitä on jatkettu vielä helmikuussa. Tarkennamme vielä perustamistapaa.”

Jätevedenpuhdistamon mitoitusta on suurennettu. ”Nokian kaupunki kasvaa nykyään huomattavasti nopeammin kuin mitä muutama vuosi sitten oli nähtävissä esimerkiksi Tilastokeskuksen ennusteissa”, Laukkanen sanoo.

Hinta tarkentuu

Puhdistamon toteutussuunnittelu ja puhdistamon biologisen vedenkäsittelyprosessin kilpailutus ovat meneillään. ”Kun nämä valmistuvat, voimme tarkentaa puhdistamon hinnan. Joka tapauksessa puhutaan oletettavasti yli 30 miljoonasta eurosta”, Laukkanen kertoo.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti vuosi sitten rakentamisen hintoja. ”Nyt on hinnoissa rauhoittumista, teräksenkin hinnat ovat tulleet alaspäin. Saattaa olla otollinenkin aika rakentamiselle, jos rakentaminen muutoin hiipuu”, Laukkanen sanoo.

Tontilla alkavat maanrakennustyöt kesällä, ja rakennusurakoitsija kilpailutetaan niin, että se on tiedossa syksyllä, jonka jälkeen puhdistamon rakentaminen voi alkaa. Rakentaminen vie noin kaksi vuotta.

Tampereen seudun keskuspuhdistamon pitäisi valmistua Tampereella niinikään vuonna 2025. Laukkanen sanoo, että rinnakkaisesta rakentamisesta ei sinänsä ole etua hankintojen ollessa erillisiä. ”Totta kai olemme iloisia, että sinne tulee hyvä puhdistamo, sillä sieltä vesi virtaa tästä Nokian ohi.”

Uusi keskuspuhdistamo korvaa nykyiset jätevedenpuhdistamot Kullaanvuoressa ja Siurossa. Laukkanen kertoo, että esimerkiksi typenpoisto tehostuu niihin verrattuna uudessa puhdistamossa merkittävästi. ”Tekniset ratkaisut ovat sellaisia, että tiedämme niiden olevan varmasti toimivia. Ehdotuksia kokeiluista tulee aika paljon, mutta mielellämme emme lähde niihin mukaan.”