Pitkä tie päättymässä: Nokian Renkaat on saanut 285 miljoonaa euroa Venäjän toiminnoista – ”Prosessi on loppumetreillä”

Kaupan hinnaksi kirjattiin 285 miljoonaa euroa.

”Vetäytymisprosessi on ollut pitkä, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että prosessi on loppumetreillä”, Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi torstaina. Moisio kuvattiin Helsingissä helmikuussa tänä vuonna.

Nokian Renkaat on vastaanottanut 285 miljoonan euron kauppahinnan Venäjän toimintojensa myynnistä PJSC Tatneftille, yhtiö kertoo tiedotteessaan torstaina.

”Ukrainan sodasta johtuen Nokian Renkailla ei ollut enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Vetäytymisprosessi on ollut pitkä, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että prosessi on loppumetreillä. Keskitymme nyt rakentamaan uutta Nokian Renkaita. Yhtiön uusi suunta on selkeä ja innostava,” sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio yhtiön tiedotteessa.

Valuuttakurssina käytettiin yhtiön mukaan Venäjän keskuspankin kurssia.

Ennen lopullista päätöstä Venäjällä tehdään vielä yhtiön mukaan rekisteröintiin liittyviä muodollisuuksia ennen kuin kauppa on lopullisesti päätöksessä.

Yhtiö ei kommentoi tiedotteessa kaupan lopullisia taloudellisia vaikutuksia. Ne julkaistaan tammi–maaliskuun osavuosikatsauksessa 25. huhtikuuta.

Nokian Renkaat kertoi alkuviikolla, että lupa kaupalle heltisi vihdoin Venäjän viranomaisilta.

Nokian Renkailla on ollut iso tehdas Pietarin lähellä. Sopimus Venäjän toimintojen myynnistä allekirjoitettiin lokakuussa. Lokakuussa julkaistussa tiedotteessa kauppahinnan arvioitiin olevan noin 400 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaat on toiminut Venäjällä vuodesta 2005 alkaen. Vetäytyminen Venäjältä on yhtiölle taloudellisesti raskas ratkaisu. Nokian Renkaat on tehnyt jo isoja alaskirjauksia Venäjän omistuksistaan. Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä niitä kirjattiin 280,7 miljoonaa euroa.