Kevään eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22. maaliskuuta. Nokian kaupunki järjestää samassa yhteydessä lasten ja koululaisten vaalit kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa. Vaalit eivät kuitenkaan ole poliittiset, vaan äänestyksellä vaikutetaan kirjaston tulevaan lasten ja nuorten ohjelmaan.

Tempauksen tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin. Samalla aikuiset voivat äänestää eduskuntavaaliehdokastaan, sillä Virta-kirjasto on tänä vuonna ensimmäistä kertaa ennakkoäänestyspaikkojen joukossa.

Nokian keskusvaalilautakunnan sihteeri Minni Leskinen kertoo tiedotteessa, että kaupungin tavoitteena on yhdistää ennakkoäänestyksen saavutettavuus, demokratiakasvatus ja lasten oikeus vaikuttaa heitä koskevaan kirjaston ohjelmaan.

”Nokian kaupunki on sitoutunut Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, jonka tarkoituksena on varmistaa, että lasten oikeudet tulevat pysyväksi osaksi kunnan toimintaa. Lisäksi halusimme, että ennakkoäänestyspaikkaan on mahdollisimman helppo tulla osana muuta arkea, esimerkiksi lapsen kanssa kirjastossa käydessä”, Leskinen sanoo.

Kolme paikkaa ennakkoon äänestämiselle

Kirjaston ennakkoäänestyspiste sijaitsee ensimmäisen kerroksen yhdistetyssä Paja ja Mylly -tilassa. Ennakkoäänestystila on esteetön. Kirjaston lisäksi Nokialla voi äänestää ennakkoon Citymarketilla ja Prismassa. Kaikki ennakkoäänestyspaikat ovat auki arkisin kello 9–20 ja viikonloppuisin kello 10–16.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa missä päin Suomea tahansa, mukaan tarvitaan vain ajokortti, passi tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus. Mikäli äänestäjä ei omista tällaista asiakirjaa, poliisilaitokselta voi saada maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina 2. huhtikuuta nokialaiset voivat äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Nokia kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin ja nokialaiset äänestävät Pirkanmaan vaalipiirin ehdokkaita. Oman vaalipiirin ja äänestysalueen voi tarkastaa kotiin lähetetystä äänioikeusilmoituksesta tai Suomi.fi-palvelusta.