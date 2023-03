Asukkaiden yhteydenottoihin halutaan vastata nykyistä nopeammin ja tasapuolisemmin. Ikäihmisten toivotaan asuvan jatkossa yhä pidempään kotona tietotekniikan avulla.

Pirkanmaan hyvinvointialueella (Pirha) on valmistunut tietohallinnon laaja muutosohjelma. Toimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kysyimme tietohallintojohtaja Pasi Lehmukselta, mikä muuttuu ja mitä muutoksilla tavoitellaan.

Mitkä ovat keskeiset muutokset asukkaille?

”Iso asia on varmasti etäasiointi. Moni meistä käy työterveydessä ja on jo tottunut siihen, että sinne voi chattailla tai käydä videovastaanotolla. Toinen osa-alue liittyy siihen, miten ihmiset pärjäisivät kotona nykyistä paremmin tekniikan avulla.”

Miten kotona asuminen helpottuu tietotekniikan avulla?

”Yksi esimerkki on mahdollisuus tehdä etäkonsultaatioita. Jos vanhuksella on jokin oire, kotihoitaja ei välttämättä tiedä, täytyykö lähteä Acutaan. Tavoitteena on, että hän voi helposti konsultoida päivystävää lääkäriä ja vaikka lähettää videokuvaa vanhuksen kotoa. Tällöin ei tarvitse varmuuden vuoksi lähteä ambulanssilla päivystykseen.”

Mihin muutoksilla tähdätään?

”Yhtenä tavoitteena on hoitoon pääsyn nopeutuminen. Jos asukkaalla on suoraviivaisia oireita tai kysymyksiä, niihin saa jatkossa nykyistä nopeammin vastauksen. Toinen tavoite on tasapuolisuus. Hoitoon pääsy ei jatkossa riipu siitä, minkä kunnan alueella asuu.”

Mikä muuttuu terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta?

”Monikin asia muuttuu. Kärjessä on asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen. Yhteen tarkoitukseen olisi yksi järjestelmä. Se helpottaa esimerkiksi työn tekemistä eri kunnissa, kun ei aina tarvitse käyttää eri tietojärjestelmää.”

Pirha suunnittelee digiklinikan perustamista. Mistä siinä on kyse?

”Digiklinikka on ehkä hieman populistinen nimi. Ei se ole kummempi kuin helppo ja selkeästi löydettävä asiointikanava. Ehkä tyypillistä on, että avaat chatin tai lähetät viestin ja saat siihen nopeasti vastauksen: tarvitseeko vaivan kanssa tulla paikan päälle vai pärjäätkö itseksesi.”

Tavallisia vastaanottoja ei siis ole tarkoitus lopettaa?

”Ei, mutta varmasti jatkossa yhä enemmän mietitään, milloin vaiva vaatii fyysistä vastaanottoa. Toisaalta ketään ei pakoteta digikanaviin, jos niitä ei halua käyttää. Voi käyttää puhelinta tai mennä terveyskeskukseen.”

Näetkö uudistuksessa jotain riskejä?

”Muutoksen nopeus on aina riski, vaikka tahtotila on viedä muutoksia nopeasti eteenpäin. Tekemistä on oikeasti todella paljon. Rahoitus on osaltaan rajoite, mutta ei mikään pullonkaula.”

Mitä mahdollisuuksia näet?

”Näen paljonkin. Yllättävän paljon tuntuu olevan imua digiasiointiin. Moni haluaa oikeasti digipalveluja. Välimatkat ovat Pirkanmaalla pitkät. Helposti menee tunti, kun tulee tuohon Kauppiin. On myös mahdollisuus palvelun nopeutumisen ja tasapuolistumiseen. Uskon että on myös kustannustehokkaampaa, jos palvelua voidaan hoitaa etänä. Lisäksi kotona asumisen pidentyminen on ihmisen hyvinvoinnin kannalta iso mahdollisuus.”