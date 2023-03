Vaara on ohi sähkömarkkinoilla, pulaa ei tullutkaan – nyt mietitään jo, milloin sähkön hinta on taas negatiivinen

Sähköä riittää ja kriisin uhka on takana, sähkön tuottajat ja siirtäjät arvioivat.

Vaara on ohi sähkömarkkinoilla. Sähkö ei lopu Suomesta.

Näin arvioivat sähkön tuottajat, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja sähkön siirrosta Tampereen alueella vastaavat.

Olkiluodon kolmosreaktorin koekäyttö aloitettiin keskiviikkona. Säännöllisessä tuotannossa se on kuukauden päästä, jos kaikki menee aiotusti.

Mikä? Tuulivoiman osuus kasvaa Sähkön kokonaiskäyttö vähentyi viime vuonna 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kulutus laski erityisesti talvikuukausina. Joulukuussa lämpötilakorjattu kulutus oli kymmenen prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Sähköstä tuotetaan noin kolmannes ydinvoimalla. Toiseksi tuottoisin tuotantotapa oli viime vuonna vesivoima. Sähköstä 54 prosenttia tehtiin uusiutuvista lähteistä. Tuulivoiman osuus kasvaa nopeasti.

Sähköstä ei tullut pulaa

Vielä viime kesänä Fingrid ennakoi, että sähköntuotannossa tarvitaan ehkä poikkeustoimia talvella. Tuolloin Olkiluoto 3:n käynnistyminen alkoi takkuilla ja sähkön tuonti Venäjältä oli loppunut. Vaarallisimpana skenaariona pidettiin tuuletonta pakkaspäivää sydäntalvella ja yli 15 000 megawatin kulutusta. ”Pahimmillaan joudumme sääntelemään kuluttajien sähkönkulutusta”, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoi kesäkuussa Helsingin Sanomille.

Nyt tulkinta on ihan toinen. Kriisiskenaariot eivät toteutuneet. Sähköstä ei tullut pulaa. Sähkön tuotannon ja siirron hätäjärjestelmiä ei tarvinnut käynnistää, vaikka Olkiluoto 3:n käynnistyminen lykkäytyi kerta toisensa jälkeen. Ydinvoimala on taas koekäytössä ja hinnatkin ovat laskeneet selvästi kalleimmista ajoista.

Huolien lista lyhyemmäksi

Ruusunen arvioi, että ”vaara on ohi, tämä on nyt taputeltu.” Tampereen Sähköverkko oy:n toimitusjohtaja Petri Sihvo on samaa mieltä. ”Aika ihmeellisiä asioita pitäisi tapahtua, että sähkö ei riittäisi.” ”Pahin on selätetty”, hän tiivistää.

”Kyllä vaara on tältä talvelta ohi, jopa ilman Olkiluoto 3:n käynnistymistäkin”, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä lisää.

Ruusunen kehottaa suomalaisia lyhentämään huoliensa listaa: ”Ihmiset voivat hetkeksi tuon sähkön unohtaakin.”

Ruususen mukaan tärkein selittäjä nykyiselle hyvälle tilanteelle on se, että talvien kylmimmät kuukaudet olivat tällä kertaa leutoja ja tuulisia. ”Tuli sähköjärjestelmän kannalta toiveiden mukainen sää. Luojan kiitos, nyt mentiin tällä tavalla”, Ruusunen sanoo.

Tuulisuus tarkoittaa sitä, että tuulivoimaa on riittänyt ja leutous sitä, että sähkön kulutus on jäänyt pelättyä pienemmäksi. Jos sää lämpenee yhden asteen, se on Ruususen mukaan lähes 150 megawatin säästö kulutuksessa. Pakkasen hiipuminen kymmenellä asteella tarkoittaa melkein Olkiluoto 3:n tehon verran säästöä.

Kulutushuippu myöhään

Talven kulutushuippu mitattiin yllättävän myöhään – viikko sitten. Torstaina 9. maaliskuuta aamulla kulutettiin sähköä 12 192 megawattia. Suomen tuotanto ei aivan riittänyt, joten loput tuotiin Ruotsista.

On hyvin epätodennäköistä, että uusi huippu tulisi vielä myöhemmin keväällä. Ilman todella yllättäviä häiriöitä sähköä riittää myös kesällä ja syksyllä, sillä lämpiminä vuodenaikoina sähkön kulutus on Suomessa aina talvea vähäisempää.

Ensi talvi ehkä helpompi

Ensi talven tilannetta valmistellaan jo Fingridissä. Ruusunen olettaa, että ensi talvi ei ole yhtä paha kuin tämä päättyvä talvi.

Hän muistuttaa, että tuulivoimaa kytkeytyy sähköverkkoon koko ajan lisää ja Euroopassa kaasuvarastot ovat täyttyneet hyvin. Suomessa Olkiluoto 3:n pitäisi käydä ensi talvena täydellä teholla. Lisäksi venäläisestä energiasta irtoamisen kovimmat hetket ovat tuolloin jo takana. Ruusunen muistuttaa, että suomalainen sähköntuotanto ja -siirto loivat viime vuonna kriisijärjestelynsä, jotka ovat valmiita, jos ongelmia tulee. ”Ensi talveen lähdetään huomattavasti paremmista lähtökohdista”, Ruusunen sanoo.

Leskelä laskee, että Olkiluoto 3:n tuotanto paikkaa sen luotettavaksi koetun energiantuotannon, joka katosi, kun Venäjän tuonti loppui. ”Me palaamme siihen tilanteeseen, jossa oltiin ennen kriisiä”. Myös Leskelä muistuttaa paremmasta varautumisesta: ”Jos tiukka tilanne tulee, osaamme joustaa hyvin nopeasti kulutuksessa.”

Negatiiviset hinnat palaavat

Ruusunen kertoo, että Fingridillä veikkaillaan jo, milloin sähkön hinta on taas negatiivinen. Aika yleiseksi oletukseksi muodostui yhtiön asiantuntijoiden pohdinnassa sellainen oletus, että tämä hetki koetaan ensi kesänä, ehkä juhannusviikon tienoilla, jos tuulee ja Olkiluoto 3 toimii. ”Voi olla, että silloin saa rahaa, jos käyttää sähköä.”

Ruususen mukaan talvi opetti kuluttajille paljon tulevasta. Tuulivoiman kasvava osuus sähkön tuotannosta merkitsee sitä, että tulevaisuudessa sähkön hinta heilahtelee paljon – tuulisen yön lähes ilmaisesta sähköstä kuulaan pakkaspäivän ruuhka-aikaan, jolloin sähkö on kallista.

Ruusunen pohtii, että talven opetukset ja tulevaisuuden hintakehitys voivat ajaa ihmisiä pois kiinteähintaisista sähkösopimuksista pörssisähköön. Kulutusjousto kasvaisi, kun ihmiset ajoittaisivat sähkön käyttöään hintojen ohjaamina halpojen hintojen aikaan. Jos näin käy, sähkön riittävyys on tulevaisuudessa entistä turvatumpaa.

”Jos kuluttajat osaavat himmata kulutusta, kun hinta on korkea, niin sieltähän se jousto tulee”, Ruusunen kertoo.

Kulutus väheni Tampereellakin

Tampereen seudulla sähkön kulutus vähentyi viime vuonna vuoteen 2021 verrattuna. Tampereella seudulla sähköyhtiöiden energiansiirrosta vastaa Tampereen Sähköverkko oy. Sähköverkon mukaan koko vuoden kulutusmäärä laski vain hieman, mutta säästöt kiihtyivät kohti vuoden loppua. Joulukuussa sähköä kului 11,2 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2021.

Tampereen Sähköverkon toimitusjohtaja Petri Sihvo arvioi, että Tampereen alueella sähkön kulutus on ollut myös tammi- ja helmikuussa selvästi pienempää edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Sihvon mukaan tätä selittää lauhan talven ohella se, että sähkön hinta on ohjannut säästöihin.

Tampereen seudun koko vuoden pientä säästölukemaa selittää Sihvon mukaan se, että käyttöpaikkojen määrä kasvoi viime vuonna todella nopeasti, kun asuntoja valmistui suuria määriä. Esimerkiksi kerrostalon asunto on yksi käyttöpaikka. Sihvon mukaan uusia käyttöpaikkoja tuli yli 5 000.

”Enpä muista, että noin paljon olisi ikinä ennen tullut, vähän pääsi meidätkin yllättämään”, Sihvo sanoo.